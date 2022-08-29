انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكيكة الهشة.. اعرفي أسرار نجاحها عشان متبوظش منك تاني والان مع التفاصيل

طريقة عمل الكيكة الهشة

رياض - احمد صلاح - إليكبأبسط مكونات وألذ مذاق، يمكن أن تقدميها لعائلتك مساءً مع كوب شاي أو عصير طبيعي، فهي وصفة غنية بالنكهات وغير مكلفة مطلقًا، لكن توجد عدة مراحل يجب الانتباه إليها حتى لا تلتصق الكيكة في قعر القالب أو مثلًا تهبط ولا تنجح معك، لذلك سوف نستعرض لك مكونات الكيكة الهشة الاسفنجية، طريقة تحضيرها وكافة اسرارها اللازمة لنجاحها.

يقدم الكيك على مائدة الإفطار أو في السهرة أو حتى في العزومات، فلا فرق في التوقيت لأن طعمته اللذيذة وسرعة تحضيره تجعل منه الخيار الأول لمعظم السيدات وربات المنزل، خاصةً أمهات الأطفال اللاتي يحرصن على تقديم وجبات خفيفة وصحية لأطفالهنّ بعيدًا عن المنتجات المصنعة من السوق، والتي تحتوي على كثير من السكريات والمواد الحافظة

مكونات عمل الكيكة الهشة

• كوبين ونصف دقيق

• كوب سكر حبيبات

• بيض عدد٢

• ملعقة برش ليمون، ملعقة برش برتقال

• كوب عصير برتقال طازج

• نصف كوب زيت نباتي

• ظرف فانيلا، ظرف باكينغ باودر

• ربع كوب زبادي، ملعقة صغيرة خل ابيض

• رشة ملح، ملعقة طحينية

• قالب للخبز (غير لاصق)

طريقة تحضير الكيكة الهشة

• تُنخل المكونات الجافة سويًة

• ثم في خلاط يوضع السكر، البيض والزيت ويستمر الخلط حتى الوصول إلى قوام كريمي بدون تكتلات

• في هذه المرحلة أضيفي برش الليمون والبرتقال

• ثم ظرف الفانيلا مع رشة الملح وكمية الزبادي وملعقة الخل

• ادهني القالب بالطحينية واسكبي فيه الخليط

• في فرن محمى على ١٨٠ يوضع القالب في الرف الوسط ويُترك ٤٥ د حتى ينضج تمامًا.

بالهناء والشفاء