طريقة عمل المكرونة بالزيتون والبقدونس.. جددي سفرتك عشان اسرتك متزهقش

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طريقة عمل المكرونة بالزيتون والبقدونس

رياض - احمد صلاح - إن، أحد أنواع المكرونة ذات المذاق اللذيذ، بشكل عام كل وصفات الباستا تتميز بكونها سهلة وسريع التحضير مع مذاق لذيذ، مما يجعلها الوصفة المناسبة للموظفين أو طلبة الجامعة وربات المنزل، فهي تعتمد على سلق الباستا وإضافات حسب الذوق الشخص، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم طريقة المكرونة بالزيتون والبقدونس بطريقة الشيف منال العالم.

تناسب هذه الوصفة حتى أصحاب الدايت، فهي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية مما يجعلها طبقًا صحيًا في حال التزموا بالمقادير المسموحة لهم ولم يكثروا من إضافة الزيوت أو الأجبان أو الزبدة، مع العلم أن كل 100 غ من المكرونة فيها 375 غ سعرات حرارية.

مكونات عمل المكرونة بالزيتون والبقدونس

• باكيت مكرونة أو كيس مكرونة أشكال

• نصف كوب زيت زيتون

• ملح، فلفل، بابريكا

• كوب زيتون شرائح

• ملعقتين زبدة

• كوب جبن موزريلا

• كوب بقدونس مفروم ناعم

• ٢ فصوص ثوم

طريقة عمل مكرونة بالزيتون والبقدونس

• بعد سلق المكرونة نصف سلق اسكبي من مياه السلق نصف كوب جانبًا

• قومي بتبريدها واتركيها في مصفاة جانبًا لحين استعمالها

• في مقلاة كبيرة غير لاصقة، ضعي كمية الزيت والزبدة حتى يسخنوا جيدًا

• ثم أضيفي إليهم الثوم وقلبي قليلًا حتى يأخذ لونًا ذهبيًا

• الآن أضيفي كوب ماء سلق المكرونة واتركيهم يغلوا وانزلي بالمكرونة المسلوقة نصف سلق

• ثم اضيفي الجبن واتركيها على نار هادئة مغطاة لمدة نصف ساعة

• زينيها بالبقدونس..بالهناء والشفاء