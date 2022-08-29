انت الان تتابع خبر طريقة عمل صوص البرجر الحار.. هتطلعيه في بيتك زي أشهر المطاعم وهتوفري والان مع التفاصيل

طريقة عمل صوص البرجر الحار

رياض - احمد صلاح - سنشارككوالذي يُقدم دائما في مطاعم الوجبات السريعة بجانب البرغر ووجبات اللحم بشكل عام، رغم بساطة مكوّناته لكن كثيرين يشترونه جاهزًا من السوبرماركت، مع العلم أن إعداده منزليًا أمر في غاية السهولة ويضمن نكهة لذيذة ومكونات نظيفة بعيدًا عن المواد الحافظة التي تُضاف إلى المنتجات المُصنعة الجاهزة، إليكم طريقة صوص البرجر الحار وأسراره وطريقة الاحتفاظ به

سوف نستعرض لك

طريقة سهلة لعمل صوص البرجر الحار والذي يمكن لك أن تحتفظي به لأكثر من ثلاثة أيام في الثلاجة، بشرط أن تضعيه في علبة معقمة ونظيفة وتتركيه في حرارة معينة وتستعمليه بطريقة صحيحة.

مكونات عمل صوص البرجر الحار

• نصف كوب مايونيز

• ربع كوب كاتشب

• ملعقتين خردل

• رشة ثوم باودر

• رشة بصل باودر

• ملح (حسب الرغبة)

• فلفل

• مخلل خيار مبروش

• رشة تشيلي فليكس

• فلفل أحمر حار ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير صوص البرغر الحار

• ابرشي قطعة المخلل بشكل ناعم جدًا واحتفظي بالسوائل التي ستخرج منها (لأنها تضفي طعمًا لذيذًا إلى الصوص)

• ضعي المايونيز ثم الكاتشب فالخردل، وقلبي جيدًا

• ثم أضيفي الملح وتذوّقي (لأن المكونات مالحة ولن تحتاج الكثير من الملح)

• أضيفي البهارات المذكورة وتأكدي من المزج جيدًا لعدم حدوث تكتلات.

يُقدم مع كافة أنواع البرجر، الغريلد، والكرسبي

ملاحظة: ضعي كمية جانبًا للأطفال قبل إضافة الفلفل والشطة.

بالهناء والشفاء !