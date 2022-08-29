انت الان تتابع خبر طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي.. هنقولك تكات واسرار المطعم لأول مرة هتعرفيها والان مع التفاصيل

طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي

رياض - احمد صلاح - إليكماللذيذة المعتمدة من قبل المطاعم الشهيرة بإعداد الأسماك والمأكولات البحرية في مصر، مئات الوصفات للتبيلات السمك المقلي والسمك المشوي، لكن ثمة تتبيلات يجتمع الغالبية على لذتها ويعدّونها باستمرار معتمدينها منذ سنوات، لأنها تصنع مزيجًا لذيذًا وتتناسب مع لحوم المأكولات البحرية، إليكم في هذا المقال تتبيلة لذيذة ومعتمدة من قبل الشيف “نجلاء الشرشابي” والتي شاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على انستغرام تزامنًا مع رحلات الساحل وحفلات شواء الأسماك على البحر

سواءً للسمك المقلي أو للمشوي، يمكنك اعتماد هذه الوصفة ولا تجربي المزيد من الوصفات وترهقي نفسك، الأهم هو تنظيف السمك بشكل جيّد والقلي بطريقة صحيحة بعد تجفيف السمك لتجنّب نزول الماء في الزيت الحار، وعليك شراء بهارات السمك الجاهزة من عند أي عطار أو متجر بهارات، لتضمني الطعم اللذيذ للوصفة

مكونات تتبيلة السمك المقلي

• اثنين كيلو سمك البلطي

• رأسين من الثوم (حجم كبير)

• ملعقة كبيرة من بهارات السمك

• عصير ثلاث حبات ليمون

• ملعقة كمون، ملعقة كزبرة جافة

• ملح حسب الرغبة

• شرائح ليمون

• زيت للقلي

طريقة تحضير تتبيلة السمك المقلي

• بعد تنظيف السمك بشكل جيّد، اصنعي بعض الثقوب في الجوانب

• احشي داخل السمك بالخلطة التي أعددتِ وضعي شرائح ليمون وثوم في الثقوب

• ثم ضعيه في مصفاة لمدة ساعة، دعي السوائل تخرج منه تمامًا

• في مرحلة القلي حاولي أن تجففي السمك بمناديل المطبخ قبل القلي مباشرةً

• ثم اقلي السمك بزيت غزير وحامي.

بالهناء والشفاء