انت الان تتابع خبر مشروب حارق للدهون.. هتخسي بـ 5 جنيه بس ومش هتشتري أدوية بالألفات والان مع التفاصيل

مشروب حارق للدهون

رياض - احمد صلاح - نقدم لك طريقة.. هل جرّبت طرقًا كثيرةً في التخسيس؟ وتريدين تجربةَ شيء جديد شاركه الدكتور محمود مصطفى عفيفي -أخصائي جراحة البدانة- مع جمهوره ومتابعيه، ألا وهو مشروب مكوناته متوافرة في كلّ منزل يعمل على كبح الشهية والتقليل منها تدريجيًا وبالتالي نقص كمية الطعام والنتيجة هي نزول الوزن، لكن ثمة شروط أرفقها الدكتور محمود عفيفي لازمة وضرورية لنجاح نزول الوزن والتخسيس بشكل صحيح.بعد أن شارك الدكتور محمود مصطفى العفيفي مكونات المشروب وكيفيّة إعداده، ذكر مجموعة من الشروط لابدّ أن تقوم بها من تريد أن تنزل من وزنها بطريقة صحيحة، وقال أن المشروب مثله مثل أي أداة مساعدة، والعبرة الحقيقية تكون بتحقيق الإنسان للشروط التي سنذكرها لكم

• أن تكون السعرات الحرارية أقل من احتياج الشخص اليومي

• تجنب أنظمة الحرمان والتجويع مع الاعتماد على كافة العناصر الغذائية

• تقليل وليس منع الحلويات والمعجنات والوجبات السريعة

• ممارسة نشاط رياضي مهما كان نوعه لمدة ساعة يوميًا والمشي أفضل وأرخص طريقة

• النوم لمدة كافية ومناسبة للجسم

طريقة عمل مشروب حارق للدهون

طريقة عمل مشروب حارق للدهون

• لتر ماء

• خيارة مقطعة شرائح

• ليمونة مقطعة شرائح

• عصير نصف ليمون

• ملعقة عسل

• ست شرائح كرفس

الطريقة:

• تُضاف كافة المكونات إلى الماء

• تترك لمدة ١٢ ساعة فيها

• يُأخذ منها كوب أثناء كل وجبة

• يجب تحقيق كافة الشروط المذكورة أعلاه

• يمكن أن تصنعي أكثر من ١ لتر

• تجنبي شرب الكمية كلها دفعة واحدة لأن ذلك لن يحقق لك أية فائدة

بالهناء والشفاء