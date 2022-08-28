شوف عروض العثيم إلكترونيات وتجهيزات منزلية بأسعار مذهلة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تنطلق من جديد بمناسبة عودة الدراسة، اشتري كافة لوازم المنزل بأقل الأسعار من العثيم مول. حيث تجد داخل أسواق عبد الله العثيم تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية الكهربية من شاشات التلفزيون الذكي، الافران الكهربائية، غلايات المياه، وقدور الضغط وغيرها. أيضا تجد داخل أسواق العثيم أواني الطهي وأدوات المائدة. تجد ضمن العروض أجهز اللاب توب والتابلت والجوالات من أشهر الماركات العالمية. عروض العثيم لينوفو لاب توب سيليرون تجده داخل فروع العثيم في مناطق(الشفاء- طريق الملك- الربوة- السويدي- خريص- الإحساء- الدمام)، متوفر مقابل 1299 ريال يتميز بوجود رامات 4 جيجا بايت. وقرص صلب مساحة 1 تيرابايت، يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

احصل على أبل ماك بوك اير شاشة 13.3 بوصة، رام 8 جيجا بايت، ومساحة تخزين القرص الصلب 256 جيجا بايت. سعر الجهاز 3399 ريال فقط.

هاتف سامسونج اي 03 اس سعر الحبة 499 ريال، مساحة تخزين 32 جيجا بايت، شاشة 6.5 بوصة، كاميرا ثلاثية بجودة 13+2 +2 ميجا بكسل، رام 3 جيجا، وبطارية تعمل بقوة 5000 مللي أمبير الجيل الرابع. تخفيضات العثيم طباخة الأرز الكهربية كيون سعة 1.8 لتر سعر الحبة 149 ريال بدلا من 109 ريال، بخصم قدره أربعين ريال سعودي.

فرن كيون كهربائي 45 لتر سعر الحبة 314 ريال بدلاً من 369 ريال.

قلاية السيف صحية 9 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال.

مكواة أوكارينا بخار سعر الحبة 65 ريال بدلا من 99 ريال. شاشة أونيكس ال اي دي مقاس 32 بوصة احصل عليها مقابل 299 ريال فقط بدلاً من 499 ريال. بخصم نقدي مائتي ريال سعودي.

احصل على شاشة سوبر جنرال ال اي دي سمارت 50 بوصة. سعر الحبة 1099 ريال بدلا من 1499 ريال بخصم قدره 400 ريال سعودي. أسواق العثيم محضر طعام مولينكس سعة 2.4 لتر بسعر 199 ريال فقط بدلا من 469 ريال.

اشتري ميكرويف السيف سعة 20 لتر مقابل 219 ريال بدلا من 369 ريال.

احصل على غلاية مياه ماركة نيكاي مقابل 39 ريال بدلا من 59 ريال، ووفر 20 ريال سعودي.



حماصة خبز اي تي سي سعر الحبة 45 ريال بدلا من 69 ريال.

صانع ساندوتش اي تي سي سعر الحبة 79 ريال بدلاً من 149 ريال. غلاية سوبر باي زجاج مع ألوان 1.8 لتر سعر الحبة 65 ريال بدلاً من 99 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنة + جك مقابل 199 ريال بدلاً من 265 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد جرانيت مكون من 8 قطع سعر الطقم كاملاً 135 ريال بدلاً من 184 ريال.

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