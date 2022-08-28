نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 60 % خصومات وتخفيضات اخر الشهر ألحق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض عبد الله العثيم من افضل العروض في الأسواق فهي عروض دائمه ومستمره مدار العام على الرغم من جودة منتجاتهم فاليوم فاجئ العثيم المملكة العربية السعودية بعروض خاصة على جميع السلع الغذائية تستمر من اليوم الأربعاء 24 أغسطس حتى الأربعاء القادم 31 أغسطس وهذه هى أحد عروض الصيف المستمرة والدائمة من أسواق عبدالله العثيم.
أقوى عروض الصيف من أسواق العثيم
يقدم العثيم عدد من العروض لا يمكن حصرها في آخر اسبوع من شهر أغسطس ومنها:
- اللحوم والدواجن: لحم عجل بلدي بدون عظم 94.95 ريال للكيلو،دجاج التنمية طازج ل 900 جرام 15.95،كيلو لحم حاسة بدون عظم 44.95 ريال،لحم حاشى بالعظم 35.95 ريال.
- الجبن والألبان: كيلو جبن فريكو ايدام معتدل 39.95 ريال،علبة لبنة بينار طازجة 60.25 ريال،200 جرام جبنة دارى حلوم شرائح 12.95 ريال،كيلو شبيهه جبنة مارتينا هنغارى 18.25 ريال.
- مشروبات: 2 كيلو شراب تانج برتقال 53.95 ريال،1.5 لتر شراب رانى مانجو 11.95 ريال،ربطة بيبسي زجاج 6 حبات 12.50 ريال ،علبة شاى ليبتون 200 كيس 24.95 ريال.
منتجات شركة ساديا وامريكانا فى فروع العثيم
شركتى ساديا وامريكانا أحد أهم شركات المواد الغذائية ذائعة الصيت على مر السنين وتتميز منتجاتهم بالجودة العالية
- منتجات امريكانا:500 جرام كرات لحم امريكانا بقري 14.50 ريال،امريكانا برجر دجاج جامبو بالبقسماط 10 حبة 21.95 ريال،اصابع دجاج امريكانا عادى وحراق 400 جرام 11.95 ريال.
- كما أنه من المعروف بوجود منتجات ساديا:ساديا دجاج بدون عظم 2.5 كيلو 65.95 ريال،ساديا برجر بقرى 1344 جرام 24.95 ريال،ساديا صدور دجاج طرية 2 كيلو جرام 50.95 ريال،ساديا ناجتس دجاج 750 جرام 21.95ريال.
- كما أنه عروض العثيم تكون متوفرة في كل الأسواق لكل المواطنين ولهذا السبب وضحنا لكم أبرز العروض والخصومات المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها في الفروع الموجودة في المملكة، حيث ان اسواق العثيم تستمر في الاعلان عن العروض والتخفيضات المختلفة.
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