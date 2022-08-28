شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra تقسيط بسعر الكاش وخصم حتى 75%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra مع خصومات العودة إلى المدارس بخصم حتى 75% لفترة محدودة، حيث تضم الخصومات كل الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لكم مع ميزة الدفع من خلال خدمة تقسيط اكسترا بسعر الكاش على دفعات شهرية.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra تقسيط بسعر الكاش وخصم حتى 75%

يشكل موقع اكسترا اون لاين خاصة على اسعار الجوالات المتاحة للشراء بالتقسيط، مع مختلف الأجهزة المنزلية الكهربائية، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الذكية، والتي تجدوها بخصومات وصلت إلى نسبة 75%، كما أن هذا الخصم متاح فقط لمدة محدودة على الموقع الرسمي مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل.

عروض اكسترا تقسيط

تجدون في التالي أسعار شراء الجوالات الذكية المتاحة لدي متجر أكسترا الإلكتروني، والتي منها أجهزة جوالات ايفون الشهيرة iphone مع أحدث جوالات سلسلة سامسونج جالاكسي samsung الغنية عن التعريف، ويبدأ مبلغ الشراء بالتقسيط من 29 ريال سعودي، كما يلدأ سعر الشراء من مبلغ 599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا للإلكترونيات

تهتم متاجر السعودية بعروض الأجهزة الإلكترونية لكونها من أكثر الأجهزة التي يعتمد علبها بشكل كبير قي مجالات شتى، وفي التالي تجدون أسعار أحهزة اللاب توب، والكمبيوتر المكتبي، ومستلزمات الكمبيوتر الإلكترونية، وشاشات الألعاب، وأحهزة العرض، والكمبيوتر اللوحي، والايباد، وأجهزة الطباعة، كل هءا متاخ بأسعار ببصومات تزيد عن 75%.

عروض اكسترا للأجهزة

الفقرة تلك نخص بها تخفيضات إكستر السعودية على الأجهزة المنزلية، مثل الشاسات الحديثة، وغسالات الملابس، وغسالات الصحون، والبوتاجازات، حيث أن تلك هي أكثر الأجهزة التي يحتاج إليها المنزل في المملكة، وقد وصلت الخصومات على أجهزة إل جي المنزلية حتى 75%، ونترككم مع الأسعار بالتفصيل.

وبهذا نكون انتهينا من سرد أهم العروض المتاحة بكل فروع اكسترا السعودية على الجوالات، وأحهزة المنزل، والأجهزة الإلكترونية، والتي جاءت ضمن خصومات موسم العودة إلى المدارس، والتي يمكن الحصول عليها بالتقسيط بدون فوائد، وللمزيد من الخصومات تابعوا موقعنا يوميًا ليصلكم كل أخبار الأسعار من كل المتاجر الموجودة في السعودية والوطن العربي.