نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر أقوى عروض عالم المأكولات على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر توفر الكثر والكثير من أحدث العروض المميزة على مختلف الأجهزة والمنتجات. حيث توفر لكم من خلال مجلة لولو هايبر العالمية والمميزة والمنتشرة في أكثر من دولة مختلفة أقوى العروض على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية كالشاشات وأجهزة اللابتوب وغيرها الكثير بأسعار مميزة تحت شعار أقوى عروض عالم المأكولات لا تفوت العرض. أحدث عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة احصل على خصم 60 ريال على جوال فيفو واي 21 تي من الجيل الرابع بشبكة 4G. كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام، بينما الذاكرة الداخلية سعتها 128 جيجا بايت. بالإضافة لشاشة حجمها 6.51 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وفي الخلف ثلاث كاميرات دقة كلاً منهم 2+2+50 ميجا بيكسل. بسعر 799 ريال بدلاً من 859 ريال سعودي. متوفر هاتف أوبو رينو 7 زد مزود بشبكة 5G من الجيل الخامس يعمل بنظام اندرويد 11. حيث أن الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية دقة كلاً منهم 2+2+64 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. ورامات الهاتف سعتها 8 جيجا بايت أي أنها حجمها كبير وتساعدك في جعل الهاتفيعمل بشكل سريع، بينما ذاكرة التخزين الداخلي سعتها 128 جيجا بايت. احصل عليه فقط بسعر 1499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر أقوى عروض عالم المأكولات على مختلف الأجهزة بخصومات جبارة LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.