نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بأقوى عروض العودة إلى المدارس وتخفيضات جرير للجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقط وحصريًا في عروض جرير يمكنك شراء لوازم المدارس بسعر 99 ريال، كما تتوافر تخفيضات على الإلكترونيات، وكل ذلك وأكثر في نشرة عروض العودة إلى المدارس المقدمة من مكتبة جرير jarir bookstore، وذلك حتى نفاذ كمية المنتجات أو استمرارًا حتى تاريخ انتهاء العروض وهو يوم 5 سبتمبر 2022، ونقدم لكم عروض الجوالات والإلكترونيات لتتمكنوا من اختيار الإلكترونيات الأنسب من حيث الإمكانيات والسعر.

عروض جرير بأقوى عروض العودة إلى المدارس

تمتع بشراء أطقم لوازم المدارس المكون من 5 قطع، بحيث تشمل شنطة المدرسة مع مقلمة، شنطة صغيرة لوضع الطعام بها، وأيضًا زجاجة مياه، وكل ذلك بنفس التصميم، مع توافر أشكال عديدة ومتنوعة، وتصميمات عبارة عن الشخصيات الكرتونية المفضلة لطفلك، وأيضًا تشكيلة من الشنط الظهر المناسبة أكثر للمراهقين.

طقم لوزام المدارس 5 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

جوالات جرير

احصل الأن على أحدث إصدارات الجوالات مع التمتع بخصم 24% على الأسعار، وذلك متاح عند التسوق من مكتبة جرير، بحيث نجد جوال هواوي بي 50 بوكيت، الذي ينفرد بتصميمه المميز من بين تصميمات جوالات هواوي الأخرى، فتكون شاشة الجوال 6.9 بوصة + 1.04 بوصة، كما أنها تقبل الطي، هذا بالإضافة إلى اللون الذهبي الذي يزين الجوال ليجعل مظهره فخم ورائع، كما يأتي الجوال مزود بإمكانيات عالية من ذاكرة تخزين 512 جيجابايت، وأيضًا 12 جيجا رام، ونأتي إلى الجوالات ذات الشبكة من النوع 5G، فيوجد جوال سامسونج اس 22 بلس، مع بطارية 4500 مللي امبير يمكنها العمل طوال عدة ساعات مع الاستخدام المستمر، وأيضًا كاميرات أمامية بدقة 50+12+10 بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 10 بكسل.

جوال سامسونج S22 plus بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3949 ريال سعودي.

جرير هواوي P50 pocket بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي.

هونر X9 بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

من الإلكترونيات ذات الأسعار المخفضة المتاحة في عروض العودة إلى المدارس هى الساعات الذكية من سامسونج وشاومي وأيضًا Amazfit، ونجد تصميمات مختلفة ومزايا رائعة تميز كل ساعة، وكل ذلك مع خدمة تقسيط جرير والأسعار الرائعة التي تقدمها خلال الفترة الحالية، وبشكلٍ خاص على الإلكترونيات.