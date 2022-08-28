أسماء اولاد حلوة ونادرة 2022 أسماء اولاد فخمه ومميزة

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عمر شويل - جدة يعد الأطفال هما زينة الحياة الدنيا كما وصفهم الله تعالي في القران الكريم. فهم بسمة الغد واجمل هدية قد يرزقها الله تعالي للأبوين بعد انتظار طويل. وكثير من الإباء يحتارون حين يصلون الي المرحلة التي سيسمون بها ابناءهم الذكور. ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال عدة أسماء مميزة ونادرة. أسماء اولاد جديده 2022 امير: يعني تولي الامر

اسر: يعني الشجاعة والشدة والقوة.

انس: يعني الشخص الذي يشكل مصدر انس وسعادة لمن حوله.

امجد: هو الذي له صفات جيده والمبجل العظيم.

تميم: يعني كامل الخلق او الشخص الشديد في طباعه.

حازم: من أسماء الأولاد المشهورة وهو مشتق من كلمة حزم التي تعني ضبط الأمور والجدية.

رامي: اسم يطلق علي الشخص الذي يتقن الرماية او القناص الذي يلقي بسهامه.

راجي : معناه الشخص الامل الترقب الخير والمتفائل.

زين : يعني ولد حسن جمال ويعبر عن جمال المظهر والأخلاق.

زاد: يعني الزيادة او الاكثار من الشيء ويدل علي الكرم والعطاء.

زاهر: اصل الاسم عربي ويعني المشرق والصافي الذي يتميز بوجه الأبيض الذي يميل الي الحمرة.

سالم: تعني الناجي من المخاطر والامن.

عمر: يعني الحياة وسمي العرب المولود بهذا الاسم املا بان يعيش عمر طويل وهو علي اسم سيدنا عمر رضي الله عنه.

عدي: اسم مشتق من الفعل عدا الذي يعني جري وركض. أسماء اولاد حلوة وفخمه حسن: معناه الحسن والجميل وأيضا معناه الشجر المرتفع العالي.

اسر: يعني الشخص القوي الذي يستطيع ان ياسر الخصم ويغلبه بالشجاعة او بقوة شخصيته.

شرف: يعني صاحب الشرف والمكانة.

علي: يعني علو الشأن والقيمة.

انس: السلوي والطمأنينة وقت الكربة.

باهي: معناه البهاء والجمال والحسن.

يزن: يعني العدل والمساواة.

سعد: معناه السعادة والفرح والسرور.

اياد: القوة والحصانة الجبل الحصين المنيع.

اكرم: معناه الأكثر سخاء وجودا.

أسامة: من أسماء الأسد او الليث ويأتي ايضا بمعني الرجل المستقيم.

امجد: اسم تفضيل من المجد أي الرفعة وامجد الله فلانا أي كرمه.

ايهم: الشجاع المقدام الجريء الذي لا يستطاع دفعه.

اوس: معناه الذئب وهو احد الأسماء العربية الاصيلة.

بسام: كثير التبسم والابتسام من دون اصدار صوت.

باسل: اسم عربي من البسالة وهو الشجاع المقدام.

باهر: معناه حقق نجاحا باهرا رائعا.

جاد: من الجود أي الكرم ويقال جاد الحق أي يحقق الحق ويعطيه.

جاسر: اسم من الأسماء العربية الرائجة ويعني الشخص المقدام والشجاع والجريء.

حبيب: هو المحب او المحبوب.

خليل: الصديق المخلص المحب.

ريان: الغصن الأخضر الغض والمنظر الحسن.

رامز: معناه الوقور والرصين.

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