وداعا لكسر الباب… طرق رهيبة و مختلفة لفتح الباب عند فقدان المفتاح

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عمر شويل - جدة طرق رهيبة و مختلفة لفتح الباب، ينسى العديد من الأشخاص عند إغلاق الباب للخروج من المنزل إحضار المفاتيح الخاصة به، بالإضافة إلى عدم وجود نسخة آخرى من المفاتيح، ولذلك ينبغي علينا معرفة كيفية حل هذه المشكلة، وأفضل الطرق البسيطة التي يستخدمها الأشخاص في هذا الوقت هو فتح الباب باستخدام السكينة مع مراعاة الحرص أثناء فتح القفل وفيما يلي نذكر كيفية استخدام السكين لفتح القفل فتابعونا. طرق رهيبة و مختلفة لفتح الباب التحضير لكسر القفل يتم تحديد نوعية القفل المراد كسره ، وكيفية عمله حيث تكون الجهة الأمامية للقفل من النوع الصعب من جهة باطن المثبت في اوكرة الباب، ويقوم ببقائه مغلقًا.

، وكيفية عمله حيث تكون الجهة الأمامية للقفل من النوع الصعب من جهة باطن المثبت في اوكرة الباب، ويقوم ببقائه مغلقًا. ثم تقوم بسحب الجهة الأمامية للقفل إذا قمت بتدويره للجهة الأخرى.

نقوم بإحضار سكينة مدهونة بالمعجون ويتم وضع السكينة داخل الجهة الأمامية للقفل حتى يتم كسره، وفتح الباب ويعد القفل ذو الزر أبسط أنواع الأقفال في طريقة الفتح باستخدام السكين. إحضار سكينة لكسر قفل الباب من الأفضل عدم استعمال السكاكين المسننة والحادة التي قد تقوم بإيذائك، ولهذا يستحب استخدام سكين الزبد أو الموضوع عليها معجون وفي حالة عدم وجود أي نوع منهما يمكنك استعمال سكينة صغيرة مسننة مناسبة لحجم فتحة قفل الباب.

بالإضافة إلى استخدام دبوس الشعر أو مشابك الأوراق في حالة كان الثقب من الجهة الخارجية صغير وليس ثقب كبير فهو أفضل من السكاكين في الاستخدام. تحطيم القفل وكسره يتم في هذه الخطوة وضع الجزء الحاد من السكينة في الفتحة التي توجد في المفتاح،

ويفضل استعمال السكين مع قفل أسطواني النوع ذو مسامير صغيرة، تعد السكينة هي أساس العملية.

يتم وضع الجزء الأمامي الحاد من السكينة داخل الفتحة من الجهة السفلية لها، ثم نقوم بالضغط عليها في مكان واحد فقط باستمرار.

بالإضافة إلى تحريك السكينة في فتحة المفتاح بشكل رئيسي.

وعند سماع صوت نقرة نقوم بإبعاد قفل المفتاح قليلًا فهذا يدل على قرب فتح الباب ، قد تستغرق العملية وقتًا ليس بقليل

، قد تستغرق العملية وقتًا ليس بقليل وهذا يعتمد على معرفة وخبرة الشخص في التعامل مع هذه المشاكل.

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