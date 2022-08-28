نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 لتجديد الموسم الحالي‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت الآن لعبة ببجي من أكثر الألعاب انتشارًا على مستوى العالم، فهي أصبحت متواجدة على جميع الأجهزة للكبار والصغار، كما أنها تحتوي على الكثير من المميزات والخصائص التي تستطيع من خلالها التخلص من الملل فهي مسلية للغاية، كما أنها تحتاج إلى شحن شدات ببجي حتى تتمكن من فتح بعض المستويات بالإضافة إلى أنها تساعدك في شراء بعض المعدات الخاصة بهذه اللعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث بشكل أكبر عن كل ما يخص شحن شدات ببجي بالتفاصيل وطرق شحنها.

موقع شحن شدات ببجي

هناك الكثير من المواقع المزيفة التي من خلالها تقوم بعرض الكثير من الإعلانات الوهمية الخاصة بهذه الشدات وفي النهاية تقوم بعملية النصب حتى تستطيع اختراق الحساب الخاص بك، لذلك سوف نعرض لكم أمن طريقة من خلال سوف تستطيع شحن شدات ببجي بسهولة :

أولًا قم بالتوجه إلى موقع pub guc new الرسمي.

بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم ليتم بفتح هذا الحساب الخاص بك.

بعد ذلك يجب أن تقوم بتحديد اسم الجهاز التي تقوم بتشغيل لعبة ببجي من خلاله.

بعد ذلك لا بد من القيام بالضغط على كلمة إجراء العملية الموجودة في هذه الصفحة.

انتظر لمدة دقائق قليلة حتى يتم التحقق من ذلك الحساب الذي قمت بإدخاله.

قم باختيار العدد الذي ترغب به من شدات ببجي بعد ذلك في نهاية الأمر قم بالضغط على كلمة تأكيد.

شحن شدات ببجي عن طريق midas buy

يعتبر midas buy من الطرق السريعة التي من خلالها تستطيع شحن شدات ببجي فهو أمن جدًا، بالإضافة إلى أنه يقوم بشحن شدات ببجي في الحال لا تستطيع الانتظار حتى يقوم بتحويل الشدات وذلك من خلال الدخول على الموقع الخاص به مع اضافة البيانات اللازمة.