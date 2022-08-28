نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية لا زالت تتوالى عروض العثيم السعودية خلال هذا الشهر ومع بداية شهر سبتمبر في تقديم عروض مميزة على السلع والمنتجات، وتقدم الشركة تخفيضات خاصة جدا للعملاء عند الشراء من أسواقها في المملكة العربية السعودية، كما تحرص أيضًا الشركة على جعل تلك العروض متجددة بشكل يتيح للعميل التسوق عبر هذه الأسواق بشكل مستمر، وبالفعل هذه الميزة جعلت العميل يستطيع في أي وقت على مدار الشهر يستطيع الاستفادة بهذه العروض.
عروض العثيم الأسبوعية
نقدم لكم من خلال السطور التالية أقوى الخصومات التي توجد داخل فروع العثيم في هذه الفترة المميزة، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:
- عرض مميز لا يقاوم من هايبر العثيم السعودي على جبنة رومي نوع غرين لاند الفاخر بسعر مذهل يصل إلى 40 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- أيضًا تستطيع الاستفادة بالعرض الخاص على جبن نوع تشيز لاند بسعر مناسب يصل إلى 20 ريال سعودي.
تنزيلات أسواق العثيم السعودية
- لا تفوت فرص الشراء من تخفيضات العثيم السعودية على مقدار 900 جرام جبن كريم نوع بوك بسعر 43.95 ريال سعودي بدلاً من 57.50 ريال سعودي.
- وتستطيع أيضًا الاستفادة من الخصومات والتخفيضات المميزة على عدد 2 زيت نباتي نوع العربي الفاخر في الأسواق مقدار الزجاجة الواحدة يصل إلى 1.5 لتر بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك واستكمالًا لعروض العثيم المميزة داخل فروع الهايبر احصل على كيس مسحوق نوع برسيل أزرق مقدار العبوة 6.8 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- كما أنه توجد مجموعة من أقوى الخصومات المميزة سوف تحصل عليها عند شراء كبة نوع كينوود بسعر لا مثيل له في الأسواق يبلغ نحو 99 ريال سعودي بدلاً من السعر الأصلي 179 ريال سعودي.
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