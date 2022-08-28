نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية الصيف من Lulu على الأجهزة المنزلية الكهربائية والإليكترونية بأقوي الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت يقدم باقة جديدة من أهم التخفيضات على الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونيات. ضمن مجلة عروض لولو لنهاية فصل الصيف، أثناء تصفحك للمجلة تستطيع إيجاد كافة ما يخطر ببالك من احتياجاتك الشخصية ولوازم أسرتك ومستلزمات المنزل، وقد اخترنا لكم بضعة صفحات من بروشور لولو تحتوي على تخفيضات كبيرة على الخلاطات، محضرات الطعام، الكليات البخارية، العجانات، المكاني الكهربية وغيرها من الأجهزة الأخرى. أيضا تجد مجموعة متميزة من أجهزة الجوال واكسسوارات الهواتف الذكية بأسعار تنافسية. عروض نهاية الصيف من Lulu على الأجهزة المنزلية الكهربائية والإليكترونية بأقوي الخصومات مجموعة براون محضر الطعام، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال وفر 150 ريال.

هوفر مكنسة كهربائية بكيس تعمل بقوة 1900 واط، بسعر 349.00 جنية بدلاً من 469.00 ريال وفر 120 ريال.

كينوود عجانة المطبخ، تعمل بقوة 1000 واط، بسعر 799.00 ريال بدلاً من 1099.00 ريال وفر 300.00 ريال.

كينوود عصارة حمضيات، بسعر 109.00ريال بدلاً من 139.00 ريال وفر 30.00 ريال.

بلاك أند ديكر محضرة قهوة بكوب، بسعر 109.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال وفر 70.00 ريال.

كينوود خلاط يدوي، يعمل بقوة 250 واط، بسعر 109.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال وفر 40.00 ريال. عروض الإلكترونيات المتنوعة من lulu هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس، متوفر بلون أخضر، بسعر 4999.00 ريال بدلاً من 5699.00 ريال وفر 700.00 ريال.

هاتف هواوي نوفا واي 70، 4 G، بسعر 699.00 ريال بدلاً من 729.00 ريال وفر 30.00 ريال.

هاتف OPPO، سعة 64 GP، بسعر 629.00 ريال بدلاً من 799.00 ريال وفر 170.00 ريال.

هاتف سامسونج S21F، 5GP، بسعر 2249.00 ريال بدلاً من 2999.00 ريال وفر 700.00 ريال. عروض نهاية الصيف من LULU روتر هراري4 G برايم، بسعر 539.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال وفر 110.00 ريال.

أوكي سماعة أذن لاسلكية ترو، بسعر 139.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال وفر 60.00 ريال.

ساعة ذكية ماركة لينوفو الأصدار الثاني، لون أسود، بسعر 179.00ريال بدلاً من 249.00 ريال وفر 70.00 ريال.

كمبيوتر محمول لينوفو نوت بوك لألعاب الفيديو ريزين 7، بسعر 4339.00 ريال بدلاً من 4789.00 ريال وفر 450.00 ريال.

هاي كاندي سماعة أذن ترو لاسلكية، لون أسود، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال وفر 40.00 ريال.

هاي كاندي مكبر صوت بلوتوث مع قاعدة، 5 واط، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال وفر 30.00 ريال.

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