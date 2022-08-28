نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% أقوى عروض فصل الصيف من العثيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر متجر العثيم من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويقدم متجر العثيم العديد من العروض المختلفة والمميزة، وبسبب نجاحه الكبير استطاع أن يفتتح الكثير من الفروع في الدول العربية المختلفة ومنهم دولة مصر العربية، ولم يقتصر مبيعات متجر العثيم على المواد الغذائية فقط بل شملت أيضا الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم العروض شهر أغسطس 2022.
عروض العثيم السعودية للمنتجات الغذائية
يوفر متجر العثيم عدد من العروض المميزة خلال شهر أغسطس، وخاصة على المنتجات الغذائية، وهذه العروض كالآتي:
- زجاجة زيت نور دوار الشمس 2.7 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي.
- سكر الأسرة 10 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.
- أرز الوليمة مزه بسمتي 10 كيلو جرام 62.95 ريال سعودي.
- ذرة حلوة هالي حب 340 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.
- خليط البسبوسة زدني الأصلية 500 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.
- معمول فيكتو شيكولاتة 300 جرام + 50 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.
- الخليجية سباغتي 400 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.
- مربى فيكتو فراولة 350 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي.
عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية
كما أنه نجد أنه تهتم العثيم أيضا بتقديم عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية ومن هذه العروض:
- حيث أنه في الفترة الأخيرة سوف يقدم متجر العثيم صانع طعام كينود بسعر 224 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.
- كما أنه من ضمن عروض العثيم يتواجد خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.
- صانع طعام خبازة السيف كهربائية بسعر 194 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.
- كما أنه بالإضافة إلى ذلك يتوفر صانع قهوة اي تي سي بسعر 94 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.
- حيث أنه باور مكواة فليبس جاف بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% أقوى عروض فصل الصيف من العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.