شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% أقوى عروض فصل الصيف من العثيم

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عمر شويل - جدة يعتبر متجر العثيم من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويقدم متجر العثيم العديد من العروض المختلفة والمميزة، وبسبب نجاحه الكبير استطاع أن يفتتح الكثير من الفروع في الدول العربية المختلفة ومنهم دولة مصر العربية، ولم يقتصر مبيعات متجر العثيم على المواد الغذائية فقط بل شملت أيضا الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم العروض شهر أغسطس 2022.

عروض العثيم السعودية للمنتجات الغذائية

يوفر متجر العثيم عدد من العروض المميزة خلال شهر أغسطس، وخاصة على المنتجات الغذائية، وهذه العروض كالآتي:

زجاجة زيت نور دوار الشمس 2.7 لتر بسعر 21.95 ريال سعودي.

سكر الأسرة 10 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.

أرز الوليمة مزه بسمتي 10 كيلو جرام 62.95 ريال سعودي.

ذرة حلوة هالي حب 340 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

خليط البسبوسة زدني الأصلية 500 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.

معمول فيكتو شيكولاتة 300 جرام + 50 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

الخليجية سباغتي 400 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.

مربى فيكتو فراولة 350 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية

كما أنه نجد أنه تهتم العثيم أيضا بتقديم عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية ومن هذه العروض: