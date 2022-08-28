نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لثلاثة أيام فقط أقوى عروض لولو على اللحوم ومنتجات الألبان والمخبوزات والحلويات حتى 2 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لثلاثة أيام فقط بداية من 28 أغسطس والأول من صفر نقدم لكم أقوى عروض لولو على اللحوم ومنتجات الألبان والمخبوزات والحلويات حتى 2 سبتمبر الموافق من السادس من صفر بكل التفاصيل من خلال مقالة اليوم عبر موقع ثقفني، فتابعوا التفاصيل….

عروض لولو الصفحة الرئيسية في السعودية Lulu

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market خصومات خاصة جداً لفترة محدودة على أسعار: ورق العنب اليوناني المحشي، وتخفيض 33٪ على سعر لبنة بريزيدون، و20٪ على سعر جبنة جرانا بادانو الإيطالية من بريزيدون، و50٪ على سعر الجبنة القريش المصرية، و30٪ على سعر الجبنة الرومي المصرية، وتنزيل 45٪ على سعر الجبنة الموتزاريلا البولاندية، كما في الفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الكريمية الطازجة المطبوخة بالكيلو 60٪، و40٪ على سعر الزيتون الأسود الجامبو، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار المخلل المصري المشكل، و60٪ على سعر صدر الديك الرومي المدخن من الفلة.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

توجد بفروع لولو السعودية خصومات تصل إلى 30٪ على سعر تشيز كيك التوت الأزرق، وخصم آخر على سعر بيتزا الخضار الصغيرة، و11٪ على سعر كوكيز الشكولاتة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بسبوسة القشطة، وبف دجاج تكا، وخصومات أخرى على أسعار رغيف خبز الحبوب من كرافت، ولوز فلورنتين، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار تشيز كيك الفاخر بالتوت المشكل، وخصومات أخرى على سعر الفطير المشلتت وخبز كونتري بالجبنة والبصل، و33٪ على سعر مافن الأوريو.

عروض لولو السعودية على أسعار اللحوم الطازجة

عروض لولو السعودية مستمرة على أسعار اللحوم الطازجة بمختلف أنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر سجق اللحم البقري البرازيلي والكفتة، وخصم على سعر لحم الجاموس الهندي، والدجاج المجمد من رضوى، وتنزيل آخر على سعر كتف لحم الغزال النيوزلاندي بدون عظم، تنزيل آخر منهم على سعر اللحم البقري الأسترالي الركن الأمامي، وخصومات أخرى منهم على أسعار اللحم البقري الباكستاني بالعظم، وخصومات أخرى على أسعار لحم الشاه النعيمي المقطع بالعظم، واللحم البقري الأسترالي الركن الأمامي.