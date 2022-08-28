نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حتى أول سبتمبر عروض بنده الصفحة الرئيسية على الأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من سلع غذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عملاء بندة Panda الكرام حتى الثاني من سبتمبر عروض بنده الصفحة الرئيسية وهايبر بنده Hyper Panda على الأسماك ومنتجات الألبان وغيرها من سلع غذائية من منتجات غذائية وأسماك طازجة، وغيرهم بأقل الأسعار من ماركات: المراعي، ونادك، وكرافت، وساديا، وغيرهم من ماركات عالية الجودة من خلال هذه المقالة وسلسلة مقالات موقع ثقفني الحصرية يومياً، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية حتى نفاذ الكمية

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الحليب المجفف كامل الدسم من أنكور، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الموزاريللا من الصافي Al safi، وتخفيض آخر منهم على سعر لبنة بينار التركية المميزة، وعروض أخرى على أسعار الجبنة الشيدر من برايد، والباوند كيك من أمريكانا Americana، وبسعر مميز زبدة كيريجولد المملحة والغير مملحة، بالإضافة إلى حمص ولفائف سمارت جورميه، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الجبنة الموتزاريلا المبشورة من برايد، وقالب الجبنة الشيدر من برايد.

عروض بنده اليوم 28 أغسطس ولفترة محدودة

توجد أيضاً ضمن عروض بنده السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الحليب طويل الأجل متعددة النكهات من Nadac، وشبيهة الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نفس الماركة بالإضافة إلى عروض بندة على أسعار الجبنة المثلثات من نادك، وجبنة تشيدر كرافت، وخصومات أخرى منهم على أسعار الجبنة الموزاريللا المبشورة من البقرات الثلاثة، وتنزيل حصري آخر على سعر زبدة لورباك Lurpak، وجبنة بوك القشطة المربعات، وغيرهم.

تخفيضات خاصة من بندة ماركت Panda market

توجد لدى فروع بندة السعودية بالإضافة إلى العروض السابقة عروض مميزة على أسعار: اللبنة التركية من بريزيدون، والجبنة الموتزاريلا من بريزيدون، وبسعر مميز حبنة بريزيدون الفيتا، والموتزاريلا المبشورة من داري Dari، وعرض على سعر الجبنة الموزاريللا المبشورة، والساندوتش، والكوبايات، والامنتال من بريزيدون، وتخفيض آخر على سعر شرائح جبن بريزيدون، وغيرهم من خصومات على أسعار جبن حليب الماعز بالكرز والعسل من ماركة دي كارماشير، وخصم على الجبن الإيطالي.