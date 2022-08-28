نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 37٪ ضمن عروض العثيم العودة للمدارس حتى1سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني أحدث وأقوى عروض العثيم بخصم 37٪ ضمن عروض العثيم العودة للمدارس في الفترة من 27 أغسطس وحتى بداية شهر سبتمبر بجميع فروع العثيم وعبر العثيم أونلاين، وإليكم التفاصيل…..

عروض العثيم السعودية بمناسبة العودة للدراسة

تتوفر بداخل فروع العثيم ماركت في مدن المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر شامبو هيد آند شولدرز، كما يمكنكم شراء مناديل الوجه من نورس، وتخفيض آخر منهم على سعر صابون الصحون من فيري بلس بالليمون، وتنزيل آخر منهم على سعر قشطة التاج الذهبي، وكورن فليكس كيلوجز أبو ديك، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار أكياس شاي الربيع المذاق الأصلي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار معحون الطماطم من السعودية، وخصم آخر منهم على سعر تونة جرين فارمز الخفيفة القطع، وتخفيض آخر على سعر مكرونة الوفرة، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار شبيهة الجبنة الكريمية من المراعي، وبرطمان الشكولاتة النوتيلا، وغيرهم من خصومات أخرى.

عروض العثيم هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً بداخل فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: مربى حلواني بالفراولة، وخصم آخر على سعر الحلاوة الطحينية السادة، وتخفيض آخر منهم على سعر شكولاتة نوتيلا البرطمانات، وغيرهم من خصومات على أسعار سلع المدارس، ومنها ورق التجليد من روكو، وتنزيل آخر منهم على سعر ملف الأوراق من ديكوريت أي اكليب، وخصم آخر منهم على سعر قلم سيلو الحبر الجاف، وتنزيل آخر على سعر القلم الرصاص من بليكان، وخصم آخر على سعر ألوان فيبر كتسل بوستر، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار العلبة الهندسية من لوتس، وعلى سعر الشنطة المدرسية للظهر من بلو ويف، وخصم آخر على سعر الشنطة المدرسية البناتي الترولي.

تنزيلات حصرية على أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: طباخة الأرز من كيون Koleen، وخصم آخر على سعر فرن كيون الكهربائي المميز.