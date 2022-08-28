أقوى طريقة طرد البرص في المنزل في 3 دقائق بدون لمس لن يعود مجددا

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عمر شويل - جدة يعد البرص من أكثر أنواع الزواحف التي تسبب إحساس بالضيق والإزعاج بشكل كبير، كما أن البعض ينتابه حالة من الخوف والهلع بسبب رؤية البرص وأيضا تسبب الكثير من المشاكل الصحية والنفسية لبعض الأطفال، وينتشر البرص بشكل كبير في أرجاء المنزل في فصل الصيف وهذا يتسبب في إزعاج رباه البيوت، ولذا قررنا أن نوفر لكم العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في طرد البرص، وذلك في السطور الآتية.

طريقة طرد البرص

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية والسعادة التي تساهم في القضاء على البرص وعدم تواجده في المنزل بشكل نهائي، وهذا ما سنقوم بإبرازه وتوضيحه في السطور الاتية:-

لقد عرف البعض مدة الخوف الكبير الذي يصيب البرص بسبب رؤية التعابين، ويمكننا الاستعانة بقشر البيض الخاص بالثعابين.

نقوم بطرح الشيح وورق اللورا وإضافة ملعقة من القرفة، وذلك لتصبح رائحة هذا الخليط نافذة وتعمل على طرب البرص من المكان ومنع تواجده فيه.

يوجد لاصقات تعمل على لصق البرص بها ومن ثم انتهاء حياته.

أضرار وجود البرص

الكثير من الأضرار التي تنتج عن تواجده البرص في المنزل، وأبرز هذه الأضرار هي:-