فوائد ماسك النشا وماء الورد .. سر جمال بشرة الممثلات الأتراك

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فوائد ماسك النشا وماء الورد

رياض - احمد صلاح - يعدّ، واحدًا من الماسكات التي يمكن إعدادها منزليًا بمكونات بسيطة واقتصادية، ونتائج قوية جدًا ومفيدة للبشرة، تساعد على تصفيتها، توحيد لون البشرة، تخفيف آثار حب الشباب، ترطيب الوجه، تضييق المسام والحدّ من البكتيريا والشوائب بعد الميكاب، فهو يمكن أيضًا أن يُستعمل كمزيل للميكاب أو كتونيك للبشرة، لكن بشرط أن يُمدد بماء ويوضع بعلبة معقمة وجافة حتى تُضمن النتائج الجيدة بعد استخدامه، فاستخدامه مباشرةً على البشرة يتسبب بحساسية وتهّيّج.

بمكونات سهلة وطريقة بسيطة يمكنك إعداد كمية جيدة من هذا الماسك ومن ثم الاحتفاظ بها في الثلاجة، لكن ننصحك بإعداد كمية بسيطة تكفي لاستعمال واحد، الأهم هو تعقيم وتنظيف الوجه جيدًا قبل الماسك ومن ثم ترطيبه بمرطب مناسب للبشرة.

مكونات ماسك النشا وماء الورد

مكونات ماسك النشا وماء الورد

• ملعقة كبيرة ماء ورد

• ملعقة كبيرة نشاء

• نصف ملعقة ماء

• نصف ملعقة عسل

طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد

طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد

• اغسلي وجهك جيدًا بغسول مناسب وماء دافئ قبل تطبيق المساك

• جففي البشرة بفوطة نظيفة ومعقمة

• ثم ابدأي بتطبيق الماسك بفرشاة مخصصة أو بيديك

• اتركي الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة ولا تزيد عن ثلاثين دقيقة

• بماء دافئ اشطفي الماسك بلطف ولا تحاولي تقشير الطبقات، إنما دعيها تذوب فقط

• بعد أن تزيلي الماسك، اغسلي وجهك بماء بارد لكي لا تبقى المسام مفتوحة

• الآن جففي الوجه ثانيةً، وضعي المرطب المناسب لبشرتك وتجنبي عدم وضع المرطب لتجنب تهيّج البشرة.