طريقة عمل كريب فيتوتشيني.. لذيذة وغرقانة بالشوكولاتة والكل هيحكي عن جمالها

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طريقة عمل كريب فيتوتشيني

رياض - احمد صلاح - جرّبيبهذه الطريقة السهلة واللذيذة، ولن تفكّري ثانيةً بطلبها جاهزة، لأنها أبسط مما تعتقدين ولا تتطلب منك إلا قليلًا من وقتك ومكوناتها في متناول الأيدي، لذلك سوف نستعرض لك مكوناتها، أسرارها وخطوات التحضير، لتجعلي منها طبقًا يفرح أطفالك وتقدّميه للضيوف والأصدقاء

تتنوع وتتعدد وصفات الكريب، ما يميّز بعضها عن الآخر هو الإضافات والصوصات التي يتم التزيين بها، من أكثر وصفات الكريب انتشارًا حاليا هو كريب اللوتس، كريب الآيس كريم وكريم الفيتوتشيني

مكونات عمل كريب فيتوتشيني

• كوب طحين

• كوب ونصف حليب كامل الدسم

• بيضة عدد 2

• ملعقتين طعام سكر حبيبات

• ملعقتين طعام زيت نباتي

• رشة صغيرة ملح

• ظرف فانيليا

صوص التزيين:

• نوتيلا، حليب مكثف محلى، زبدة اللوتس، مكسرات (حسب الرغبة)

طريقة تحضير كريب فيتوتشيني

• بنفس طريقة إعداد الكريب العادي، نصب الخليط في مقلاة غير لاصقة على نار هادئة

• ثم نقلبها عندما تجفّ أطرافها

• وندعها حتى تنضج تمامًا

• نخرجها ونتركها تبرد ومن ثم نقطعها على شكل خطوط طولية

• نسكبها في طبق التقديم ونضيف إليها ما نرغب من الصوصات والمكسرات.

يمكنك أيضًا تزيينها بسكر باودر أو حبات من الفرولة الشرائح والموز المقطع، هذا أمر اختياري يعود إلى ذوقك الشخصي.