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التضامن تعلن وظائف خالية لحديثي التخرج بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب

اسم الشركة فلورنزا ايجيبت
مقر العمل الراس السودة – السيوف – العوايد – المندرة – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة 10 سنوات خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

سكرتارية و اعمال ادارية

اسم الشركة إيچي مار ستون للرخام والجرانيت
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 30 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مطلوب سكرتاريه خبره فالمجال ولديها خلفيه فالحسابات بمستوي جيد حسنةالمظهر من سكان المناطق القريبه

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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