التضامن تعلن وظائف خالية لحديثي التخرج بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب
اسم الشركة فلورنزا ايجيبت
مقر العمل الراس السودة – السيوف – العوايد – المندرة – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة حديث التخرج
سنين الخبرة 10 سنوات خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
سكرتارية و اعمال ادارية
اسم الشركة إيچي مار ستون للرخام والجرانيت
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 30 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مطلوب سكرتاريه خبره فالمجال ولديها خلفيه فالحسابات بمستوي جيد حسنةالمظهر من سكان المناطق القريبه