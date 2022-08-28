نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم السعودية من أكبر الأسواق التي تطرح الكثير من العروض والخصومات على جميع أنواع السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، ومستحضرات العناية بالبشرة بأسعار مناسبة تجعل المواطن السعودي يقوم بشراء جميع مستلزماته التي يحتاجها في حياته اليومية بأسعار مناسبة، كما حرصت الشركة على تقديم العروض حتى تحمس الشعب السعودي على شراء الكثير من منتجاتها التي من الصعب شرائها من الخارج بسبب غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض العثيم السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية.

عروض العثيم السعودية على جميع أنواع الجبن

توجد خصومات هائلة على جبن المراعي كاسات طعم القشطة ١٤ جرام بسعر ٥ ريال سعودي، كما يتم عرض جبن كرافت بيضاء كاسات ٥٠٠ جرام بسعر ١٧ ريال سعودي، وجبن المراعي كاسات طعم القشطة ٩٠٠ جرام بسعر ٣٥ ريال سعودي، وجبن بوك بيضاء كاسات ٩١٠ جرام بسعر ٢٨ ريال سعودي، كما تعرض جبنة نادك كاسات ٢٤٠ جرام بسعر ٩.٢٥ ريال سعودي، وجبن كرافت كاسات عملاق ٦٨٠ جرام بسعر ٢٠.٩٥ ريال سعودي وكل أنواع الجبن تمتلك طعم لذيذ وأسعارها في متناول الجميع.

تنزيلات العثيم السعودية على جميع أنواع الدجاج الطازج

يقدم العثيم السعودية عروض وتخفيضات على دجاج فقيه طازج ٩٠٠ جرام بسعر مناسب ١٩.٢٥ ريال سعودي، ودجاج الفروج الذهبي ٧٥١:٨٥ جرام بسعر مغري ١٦.٥٠ ريال سعودي، كما يتم عرض دجاج إنتاج طازج كيس ١١٠٠ جرام بسعر ١٨.٥٠ ريال سعودي، ودجاج اليوم الطازج صحن ٢×٧٠٠ جرام بسعر مناسب ٢٨.٩٥ ريال سعودي، سيقان دجاج اليوم طازج ٥٠٠ جرام بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي، شريحة دجاج الوطنية متبلة ٦٠٠ جرام بسعر ١٥.٥٠ ريال سعودي، كما يتم عرض دجاج اليوم الطازج ١٠٠٠ جرام بسعر ١٩.٤٠ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٥٠ ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على جميع أنواع الأرز

يتم عرض أرز الهند بنجابي ٥ كيلو بسعر ٥٢.٩٥ ريال سعودي، أما أرز أبو كاس مزة بسمتي ٥ كيلو بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٣.٩٥ ريال سعودي، وأرز الشعلان بسمتي مزة ٢٠ كيلو بسعر ١٣٦.٠٠ ريال سعودي، وأرز هالي سيلا بسمتي ١٠ كيلو بسعر ٥٢.٩٥ ريال، ويتم عرض أرز الملك بسمتي مزة ١٠ كيلو بسعر مناسب ٧٧.٧٥ ريال سعودي، أرز الوطن مزة ٤٠ كيلو سعره ١٦٩.٩٥ ريال سعودي.