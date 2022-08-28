شوف عروض العثيم الأسبوعية العودة للدراسة بأقوى العروض تخفيضات وخصومات هائلة اغتنم الفرصة فورا

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عمر شويل - جدة إليكم آخر عروض العثيم الأسبوعية لآخر أيام شهر يونيو الجاري لعام 2022م، ففي الفترة الحالية تتسابق الأسواق في عمل العروض والتخفيضات على المنتجات و الأجهزة الكهربائية و الهواتف المحمول ومنتجات المطبخ و الثلاجة وخاصة وأننا في موسم المدارس والتي نحتاج فيها إلى شراء الكثير من المنتجات الدراسية وكل ذلك ستجده متوفرًا في كل فروع ماركت هايبر العثيم في كل نواحي المملكة العربية السعودية. Tweets by OthaimMarkets آخر عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على المنتجات الغذائية كيلو جرام من اللحم المفروم سعره وصل إلى 114.95 ريال سعودي بدلًا من 125 ريال سعودي.

جبن رومي وزن 250 جرام سعرها انخفض من 24.95 ريال سعودي إلى 21.95 ريال سعودي.

لبن هالي كامل الدسم وزن 1 لتر سعرها انخفض من 14.95 ريال سعودي بدلًا من 16 ونصف ريال سعودي.

بانيه دجاج الفرات سعر الكيس وصل من 44.45 ريال سعودي إلى 37.45 ريال سعودي.

منظف فيبا وزن 4 لتر + 2 لتر إضافية سعره 65.95 ريال سعودي بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

حليب بالهنا سعر الكيس وزن 450 جرام وصل من 6.45 ريال سعودي إلى 5.45 ريال سعودي.

فخد ضاني – ريش سعرها وصل إلى 189.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي.

رقبة وكتف لحم ضاني سعره 184.95 ريال سعودي بدلًا من 194.95 ريال سعودي.

كباب حلة كندوز سعره 174.95 ريال سعودي بدلًا من 189.95 ريال سعودي.

لحم كندوز سن وصل سعره من 184.95 ريال سعودي إلى 169.95 ريال سعودي.

لحوم مكعبات كندوز سعرها 164.95 ريال سعودي بدلًا من 184.95 ريال سعودي. عروض العثيم يونيو 2022م الأسبوعية جبن رومي بوزن 250 جرام سعرها انخفض من 24.95 ريال سعودي ووصل إلى 21.95 ريال سعودي.

بينما سعر جبن ريكفور المستورد بوزن 250 جرام سعرها 49.95 ريال سعودي بدلًا من 55.95 ريال سعودي.

لانشون فراخ حلواني قشطة سعره 42.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

ريتش اللحيمي صدور رومي وزن 250 جرام سعره وصل من 74.95 ريال سعودي إلى 59.95 ريال سعودي.

حلواني لانشون سادة أحمر سعره 32.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

امنتال الفرنساوي سعره انخفض من 179.95 ريال سعودي إلى 144.95 ريال سعودي.

روتانا زبدة نيوزلاندي سعرها انخفض من سعر 169.95 ريال سعودي حتى وصل إلى 159.95 ريال سعودي.

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