نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 Dream MBC لربح الالاف الدولارات مع الاغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن شاهد المتابعين أن أحلام الملايين من الأشخاص تحققت من مسابقة الحلم ازداد التساؤل والبحث عن أهم شروط وطريقة التسجيل في مسابقة الحلم لعام 2022م، حيث أن مسابقة الحلم هي مسابقة عربية يقوم بإذاعتها المذيع العربي الشهير “مصطفى الآغا” على قنوات إم بي سي السعودية، والمسابقة تتميز بسهولة شروطها وأنه يمكنك الاشتراك فيها من أي منطقة حول العالم من خلال الرقم المرادف لبلدك وسنوضح لكم الطريقة والشروط والخطوات في سطور مقالنا التالية.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022م

يمكنكم الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم لعام 2022م عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة يجب أن تعرف الرقم المرادف لبلدك حتى تبدأ في إرسال الرسائل والإجابة على الأسئلة التي سيتم توجيهها لك.

بعد ذلك قم بإرسال رسالة نصية SMS تحتوي على كلمة “حلم” باللغة العربية أو “Dream” باللغة الإنجليزية أو “Reve” باللغة الفرنسية.

سيتم إرسال سؤال لك قم بالإجابة عليه وهذا هو سؤال بدء الاشتراك وتفعيله وعند إجابتك له بطريقة صحيحة تكون قد اشتركت في المسابقة بنجاح.

بعدها يتم عرض العديد من الأسئلة وتقوم بالإجابة عليها حتى يتم تأهيلك للمرحلة النهائية من المسابقة والسؤال الأخير.

أرقام بعض الدول للاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية على رقم 95458 أو 95450 من أي هاتف محمول فودافون أو اتصالات أو أورانج.

كما يمكنكم الاتصال على رقم 6070 من أي رقم داخل الإمارات العربية المتحدة من أي شريحة هاتف متوفرة في الإمارات.

ومن داخل المملكة العربية السعودية يمكنك الاتصال على رقم 650444 ومن الكويت يمكنك الاشتراك من خلال إرسال الرسالة على رقم 4141 ومن سوريا على رقم 1555.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم العربية

بالنسبة إلى الشروط التي أعلنتها المسابقة حتى يتم قبول طلبكم فهي تتمثل فيما يلي:-