بأقل تكلفة أصنعي مسحوق الغسيل للغسالات العادية والغسيل اليدوي برغوة كثيفة وفعالة 100%

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طريقة عمل مسحوق الغسيل، يعد غسيل الملابس من النعمان المنزلية التي تتكرر يومياً حتى الانتهاء من الغسيل الغير نظيف، لذلك نستخدم كمية كبيرة من مساحيق الغسيل الخاصة بالملابس وهذا يؤدى إلى زيادة التكلفة السعرية المساحيق ونظرا للظروف الاقتصادية فينك تحضير مسحوق الغسيل بالمنزل وبأقل التكاليف سواء المسحوق البودر أو المسحوق السائل، فسوف نتعلم معا من خلال هذا المقال طريقة عمل مسحوق الغسيل بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة. طريقة عمل مسحوق الغسيل الغسالات العادية والغسيل اليدوي المكونات:- صابونة للبشرة مبشورة.

كوب من بيكربونات الصوديوم.

كوب من البوراكس.

٢٥ قطرة من أي زيت الليمون أو اللافندر حسب الرغبة.

قفازات. خطوات التحضير:- نقوم بارتداء القفازات ثم نحضر وعاء بلاستيكي عميق ونضع به البيكربونات الصوديوم مع البوراكس.

نقلب الخليط ثم نضيف عليه الصابون المبشور ونقلب مرة اخرى.

يضاف الزيت العطري على الخليط ويسكب الخليط في زجاجة فارغة محكمة الغلق ويترك حتى الاستخدام. طريقة عمل المسحوق الغسيل السائل( الجل) المكونات:- نصف كوب كربونات الصوديوم.

نصف كوب من جل الاستحمام.

٥ أكواب من الماء المغلي.

٣ ملاعق من بيكربونات الصوديوم. خطوات التحضير:- في وعاء زجاجي عميق نقوم بوضع كربونات الصوديوم مع إضافة كوبان من الماء المغلي ونقلب حتى ذوبان كربونات الصوديوم مع الماء.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونقلب حتى تذوب ثم نقوم بإضافة ملعقة اخرى ونقلب حتى يتماسك الخليط.

في وعاء آخر نضع جل الاستحمام مع باقي كمية الماء المغلي ونقلب جيداً ويترك جانباً حتى يبرد.

نضيف خليط البيكربونات الصوديوم مع جيل الاستحمام ونقلب جيدا حتى يمتزجا معا.

يحفظ المسحوق الجل في زجاجة محكمة الغلق ويترك لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

عند استخدامه يجب رجه جيدا قبل وضعه على الغسيل ولا نقوم بإضافة كمية كبيرة منه على الغسيل نضيف ربع كوب فقط من المسحوق على الغسيل المراد تنظيفه. طريقة عمل مسحوق الغسيل الغسالات الاوتوماتيك المكونات:- ٣ أكواب من المسحوق العادي.

٣ أكواب بيكربونات الصوديوم.

صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون. خطوات التحضير في وعاء عميق نضيف المسحوق العادي ونضيف عليه البيكربونات الصوديوم ونحضر ملعقة خشبية قديمة ونقلب بها المسحوق.

نضيف عليهم ملح الليمون والصابون المبشورة ونقلب جيدا حتى تختلط كل المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار وعاء محكم الغلق ونضع بداخله الخليط ويغلق جيدا حتى يستخدم في الغسيل. عمر شويل - جدة بأقل تكلفة أصنعي مسحوق الغسيل للغسالات العادية والغسيل اليدوي برغوة كثيفة وفعالة 100% - ثقفني

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