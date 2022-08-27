شوف من الكتالوج بالأسعار أقوى عروض أسواق بندة السعودية تخفيضات تصل إلى 50% أغتنموا الفرصة

تعتبر بندة من أكبر الأسواق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات على مختلف منتجاتها وبالتالي يكون بإمكان الجميع الآن شراء كل ما يحتاجون من مستلزمات بأقل سعر وتكلفة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من عروض بندة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بندة بالمملكة العربية السعودية

حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف منتجاتها وإليكم في السطور الآتية العرض الأخير المتوفر من بندة.

أقوى عروض بندة السعودية

يشتمل العرض على صدور دجاج طرية بندة ومتوفرة بسعر 24.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على كريمة البندق والكاكاو متوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى حلاوة طحينية سادة بالفستق المتوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على خضار بندة 800 جرام بالإضافة إلى 5.95 ريال سعودي. ويشتمل العرض على جبنة حلوم بندة المتوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي بالإضافة إلى شرائح جبن شيدر بندة 11.95 ريال سعودي. كما يحتوي على جبنة مطبوخة قالب بندة 500 جرام المتوفرة بسعر 12.95 ريال سعودي.

المزيد من عروض بندة السعودية

يشتمل العرض أيضًا على كريمة البندوق والكاكاو المتوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى كاتشاب الطماطم عبوة ضاغطة المتوفرة بسعر 7.95 ريال سعودي كما يحتوي على قهوة ذهبية سريعة التحضير 200 جرام المتوفرة بسعر 16.95 ريال سعودي. كما يشتمل العرض على طحينة بندة 500 جرام المتوفرة بسعر 12.05 ريال سعودي مع مياه بندة 12.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على صلصة البرجر قودي 290 مل المتوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مايونيز قودي عبوة ضاغطة المتوفرة بسعر 13.95 ريال سعودي. ويشتمل العرض على شطة حارة تويا المتوفرة بسعر 9.90 ريال سعودي مع طحينة فاخرة الجميل المتوفرة بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق بندة السعودية