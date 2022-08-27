نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 40% في جميع الفروع في المقال التالي
استمتع الآن وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 مع عروض العثيم السعودية المميزة، تلك العروض التي تقدمها شركة العثيم لعملائها بشكل متجدد، وذلك يتيح للعميل التسوق بكل أريحية بدون التسارع في الذهاب داخل فروع هايبر العثيم، وهذا لأن العميل على يقين بأنه سوف يحصل على كل احتياجاته من الهايبر في أي وقت على مدار الشهر بأسعار لا مثيل لها.
عروض العثيم الأسبوعية
مع تخفيضات العثيم في هذه الفترة لا تفوت التسوق داخل مختلف فروع هايبر العثيم، وهذا من أجل الاستفادة بتلك الخصومات والتخفيضات الكبيرة، ومن بين هذه الخصومات ما يلي:
- اشتري من أسواق العثيم في هذه الفترة مكيف أرو صحراوي بسعر لا يقاوم 319 ريال سعودي.
- تخفيضات أسواق عبد الله العثيم بالمملكة على براد ارو ماء المميز بنظامي حار وبارد بسعر مذهل لا يفوت 339 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على فرن كهربائي تي سي مقدار الفرن يسع نحو 45 لتر بسعر خيالي 249 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الشهرية
عروض العثيم اليوم على اللحوم والدواجن مميزة بشكل كبير، ومن أقوى هذه الخصومات التي تقدمها شركة العثيم عروض اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية وغيرها من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ومنها ما يلي:
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على مكعبات بقري برازيلي نوع مميز وفاخر بسعر مذهل 31.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم السعودية لا تفوت على كيلو اللحم مفروم برازيلي نوع مبرد بسعر لا يصدق 26.95 ريال سعودي.
- عروض حصرية داخل العثيم السعودية على لحم غنم سواكني بالعظم بسعر حصري يصل إلى 54.95 ريال سعودي.
- كما تستطيع الاستفادة من أقوى الخصومات على لحم حاشي بالعظم بسعر مذهل 34.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على لحم خروف بربري بالعظم بسعر لا يمكن مقاومته يصل إلى 49.95 ريال سعودي بعد الخصم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 40% في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.