شوف عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل إلى 40% في جميع الفروع

استمتع الآن وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 مع عروض العثيم السعودية المميزة، تلك العروض التي تقدمها شركة العثيم لعملائها بشكل متجدد، وذلك يتيح للعميل التسوق بكل أريحية بدون التسارع في الذهاب داخل فروع هايبر العثيم، وهذا لأن العميل على يقين بأنه سوف يحصل على كل احتياجاته من الهايبر في أي وقت على مدار الشهر بأسعار لا مثيل لها.

عروض العثيم الأسبوعية

مع تخفيضات العثيم في هذه الفترة لا تفوت التسوق داخل مختلف فروع هايبر العثيم، وهذا من أجل الاستفادة بتلك الخصومات والتخفيضات الكبيرة، ومن بين هذه الخصومات ما يلي:

اشتري من أسواق العثيم في هذه الفترة مكيف أرو صحراوي بسعر لا يقاوم 319 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق عبد الله العثيم بالمملكة على براد ارو ماء المميز بنظامي حار وبارد بسعر مذهل لا يفوت 339 ريال سعودي.

خصومات هايبر العثيم السعودي على فرن كهربائي تي سي مقدار الفرن يسع نحو 45 لتر بسعر خيالي 249 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الشهرية

عروض العثيم اليوم على اللحوم والدواجن مميزة بشكل كبير، ومن أقوى هذه الخصومات التي تقدمها شركة العثيم عروض اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية وغيرها من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، ومنها ما يلي: