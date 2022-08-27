طريقة الاستعلام عن فاتورة خط التليفون الأرضي بالاسم والرقم الارضي

يمكن طريقة الاستعلام لرقم التليفون الأرضي من خلال الإتصال من التليفون الأرضي علي الرقم (19777) . و أيضا يتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة و السداد عن طريق شبكة الإنترنت، من خلال الرابط الخاص بالاستعلامات علي فاتورة التليفون الأرضي، و بالتالي يلزم أإدخال كل من الكود الخاص بالمحافظة، و رقم الهاتف الذي يراد الاستعلام عنه في الخانات المخصصة لذلك .

الموعد الخاص بالاستعلام عن دفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي

قامت شركت وي بأتاحة إمكانية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بدءا من يوم الجمعة الموافق 15 يوليو و هي الفترة المتاح فيها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، و سداد الفاتورة.

حيث قامت شركة المصرية للإتصالات بمنح شهر كحد أقصي لسداد فاتورة شهر يوليو لعام ٢٠٢٢، ينتهي الشهر في 14 أغسطس ٢٠٢٢، سوف تقوم الشركة بتحويل خط التليفون الأرضي من بعدها عن طريق نظام الاستقبال اعتبار من يوم 15 أغسطس .

و سوف تقوم الشركة بقطع الخدمة وفرض غرامة تأخير اعتبارا من يوم 15 سبتمبر 2022 .

الأماكن الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي عن طريق عدة طرق منها :

الدفع عن طريق ماكينات الصرف الآلية التليفون الخاصة ببنك سي أي بي أو البنك الأهلي المصري.

الدفع الإلكتروني علي موقع الشركة وي ، أو الدفع المباشر من خلال السنترال الخاص بشركة وي،أو الدفع عن طريق خدمة فودافون كاش.

وأيضا يمكن الدفع أيضا عن طريق عبر مكاتب البريد، أو خدمة سداد، أو خدمة أمان أو خدمة ممكن، أو من خلال ؤ بي ، أو خدمة خدماتي، أو خدمة مصاري.

الباقات الخاصة بالاشتراك في التليفون الأرضي:

يوجد باقات خاصة بالاشتراك في خدمة التليفون الأرضي وهي: