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تتساءل الكثير من ربات المنازل عن الطرق الصحيحة لتلميع الخشب والموبيليا في المنزل بدون أي أثار جانبية وبطريقة فعالة حيث كثيرًا ما يسعى ربات المنازل إلى شراء المساحيق غالية الثمن لتجديد الخشب وخاصة في الأعياد والمناسبات وسوف نتناول أهم الطرق التي تساعد في تنظيف الخشب والموبيليا ورجوعها جديدة كما كانت بأقل الإمكانيات الممكنة. طريقة تنظيف الخشب والموبيليا توجد طرق عديدة وسهلة لتنظيف الخشب والموبيليا سنتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات بيكربونات صوديوم.

ملح ليمون.

ماء.

خل. طريقة التنظيف نقوم بمسح الخشب جيدًا من جميع الأتربة التي عليه.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في إناء واسع.

نقوم بإضافة نصف كوب من الخل.

مع إضافة كوب من الماء الدافئ وتقليب المكونات جيدًا.

نضيف إلى تلك المكونات ملعقة من ملح الليمون.

نقوم بتقليب المحتويات جيدًا حتى تمتزج ببعضها البعض.

نقوم بوضع تلك المكونات في بخاخة ونقوم برش الأماكن التي يوجد عليها بقع ونقوم بمسحها بقماشة من القطن نشاهد أن الخشب يعود جديد كما كان. طريقة أخرى لتلميع الخشب والموبيليا المكونات ماء دافئ.

نصف كوب من خل التفاح. طريقة التحضير نقوم بإحضار بخاخة ونضع بها نصف كوب من الماء.

نقوم بإضافة نصف كوب من خل التفاح مع تقليب المكونات جيدًا مع بعضها البعض في بخاخة.

نقوم بمسح الأتربة الموجودة على الخشب والموبيليا.

نقوم برش تلك المكونين على الخشب ونتركهم قليلًا حتى يتفاعل خل التفاح مع البقع الموجودة على الخشب.

كما أنه لا بد أن نقوم بمسح تلك المكونات بقماشة من القطن.

كما أنه فيما بعد سوف نلاحظ أن الخشب والموبيليا القديمة تعود جديدة كما كانت وتعتبر تلك الطرق من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها. عمر شويل - جدة تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي بال عفريت - ثقفني

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