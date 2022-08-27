إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

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يعتبر زيت القلي من المكونات المهمة الذي يدخل ضمن العديد من الاستخدامات حيث كان يستخدم زيت القلي منذ قديم الزمان في المصانع ويتم إعادة تدويره حتى يتم الاستفادة به مرة أخرى وفي الوقت الحالي يتم استخدامه في الأغراض المنزلية وسوف نوضح خلال هذا المقال طريقة استخدام زيت القلي وكيف يمكن الاستفادة منه في كثير من الأشياء.
طريقة استخدام زيت القلي
هناك عدة أغراض يمكن أن يدخل زيت القلي في تكوينها وأهمها صابون الأطباق
المكونات
- نصف كوب من عصير الليمون.
- ٢ ل ٣ لتر من زيت القلي.
- ٣لتر من الماء.
- ٣ ملعقة من الزيت المعطر.
- نصف كيس من هيدروكسيد الصوديوم.
- نصف ملعقة كبيرة من ملح البوتاسيوم.
- ملعقتين من الدقيق.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به هيدروكسيد الصوديوم مع ملح البوتاسيوم.
- نقوم بوضع الماء على النار وننتظره حتى يغلي ونقوم بإضافته إلى المكونات السابقة مع مراعاة ارتداء كمامة وجوانتي.
- نقوم بإضافة نصف عصير من الليمون إلى تلك المكونات السابقة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بإضافة زيت القلي وذلك بعد التخلص من الشوائب باستخدام قمع وشاش ويتم تصفية الزيت في إناء حتى يصبح نقي.
- نقوم بإضافة ملعقة من الزيت العطري إلى المكونات السابقة ونقلبها جيدًا.
- نقوم بوضع ملعقتين من الدقيق ونقلب المحتويات جيدًا.
- نقوم بخفق وتقليب تلك المكونات لما يقارب من نصف ساعة حتى تمتزج جيدًا.
- نقوم بوضع تلك المكونات في الثلاجة وننتظر حوالي ٣ ساعات حتى تصبح المكونات متماسكة.
نقوم بتقطيع الصابون وبذلك يكون الصابون جاهز للاستخدام.
استخدامات أخرى لزيت القلي
- يمكن استخدامه في تلميع الخشب والموبيليا القديمة.
- يمكن استخدامه مرة أخرى في القلي وذلك بعد تصفيته تمامًا.
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