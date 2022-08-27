نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في المقال التالي
يتساءل الكثير من الاشخاص عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، و ذلك عن الشهر الجاري لعام 2022، حيث أنه تمثل عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي أمر مهم للعديد من الأشخاص و ذلك لأنها تتيح الاتصال عبر شبكات الانترنت المختلفة، و لذلك يزداد البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام، عن الفاتورة، و سوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن كيفية دفع الفاتورة، مع توضيح طريقة الدفع.
رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي
يتصدر البحث عبر مواقع الانترنت المختلفة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث أنه قد صرحت وزارة الاتصالات المصرية إلى أنه يمكنك الاستعلام و التعرف على الفاتورة من خلال هذا الرابط، و لذلك إليكم الرابط موضح كالتالي.
- رابط شركة الاتصالات المصرية هو https://te.eg/
- يقوم الشخص أولا بتسجيل الدخول على الموقع من خلال الاسم والرقم السري، ثم يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية.
- يقوم الشخص بعد ذلك بالدخول على بوابة التليفون الأرضي و يدخل البيانات المطلوبة منه مثل الاسم، و رقم التليفون الأرضي.
- و بعد ذلك يضغط على عرض الفاتورة ليظهر له حسابه الخاص بفاتورة التليفون الأرضي.
طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي
و بعد ان وضحنا لكم أهم الخطوات في الاستعلام عن الفاتورة من خلال رابط شركة الاتصالات المصرية، نتابع معكم كيفية دفع الفاتورة بطريقة سهلة وبسيطة موضحة كالتالي.
- لقد قامت شركة الاتصالات المصرية بالتسهيل على المواطنين، بالدفع بعدة وسائل أما عن طريق منافذ شركة الاتصالات المصرية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني أو من خلال الفيزا كارت على موقع الشركة.
- حيث يقوم الشخص بالدفع بالفيزا كارت على موقع الشركة بالدخول إلى بوابة دفع فاتورة التليفون الأرضي و من ثم يقوم بالضغط علي أيقونة السداد ثم يقوم بإدخال المبلغ المطلوب منه و ذلك بعد تسجيل البيانات الخاصة به وبالفيزا كارت
- ثم بعد ذلك يضغط على أيقونة الدفع و سوف تصله رسالة نصية على هاتفه بدفع الفاتورة.
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