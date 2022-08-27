يتساءل الكثير من الاشخاص عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، و ذلك عن الشهر الجاري لعام 2022، حيث أنه تمثل عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي أمر مهم للعديد من الأشخاص و ذلك لأنها تتيح الاتصال عبر شبكات الانترنت المختلفة، و لذلك يزداد البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام، عن الفاتورة، و سوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن كيفية دفع الفاتورة، مع توضيح طريقة الدفع.

رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي

يتصدر البحث عبر مواقع الانترنت المختلفة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث أنه قد صرحت وزارة الاتصالات المصرية إلى أنه يمكنك الاستعلام و التعرف على الفاتورة من خلال هذا الرابط، و لذلك إليكم الرابط موضح كالتالي.

رابط شركة الاتصالات المصرية هو https://te.eg/

يقوم الشخص أولا بتسجيل الدخول على الموقع من خلال الاسم والرقم السري، ثم يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية.

يقوم الشخص بعد ذلك بالدخول على بوابة التليفون الأرضي و يدخل البيانات المطلوبة منه مثل الاسم، و رقم التليفون الأرضي.

و بعد ذلك يضغط على عرض الفاتورة ليظهر له حسابه الخاص بفاتورة التليفون الأرضي.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

و بعد ان وضحنا لكم أهم الخطوات في الاستعلام عن الفاتورة من خلال رابط شركة الاتصالات المصرية، نتابع معكم كيفية دفع الفاتورة بطريقة سهلة وبسيطة موضحة كالتالي.