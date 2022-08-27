شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصومات العودة للمدارس jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir متاحة اليوم مع خصومات العودة للمدارس المطروحة على مختلف الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها مكتبات جرير jarirbookstore بسعر مخفض لفترة محدودة مع خدمات التقسيط والتوصيل لكل عملاء المملكة العربية السعودية.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بخصومات العودة للمدارس

نقدم لكم اليوم أقوى الخصومات المتاحة على موقع جرير اون لاين على الجوالات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول من اللاب توب والتابلت، ضمن التخفيضات المتاحة لكل عملاء المملكة العربية السعودية، مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل، وقد وصل الخصم المقدم حاليًا حتى نسبة 35%.

عروض جرير للجوالات

تضم عروض مكتبة جرير jarir bookstore مختلف أجهزة الجوالات التي تحتوي على أقوى المواصفات الخصرية في السعودية والوطن الغربي، فنجد في التالي أجهزة ايفون iphone وسامسونج وهواوي huawei بأفضل سعر، ومن بين المواصفات تجدون ماهو ينتمي للفئات العالية من حيث الرامات، وجودة الكاميرا، ومقاش الشاشة، والذاكرة الداخلية.

عروض جرير لابتوب

تهتم متاجر السعودية بجذب العملاء من خلال ما تقدمه من تنزيلات على الأجهزة الالكترونية، ومن أهمها أجهزة اللابتوب وكمبيوتر الألعاب، وفي التالي تجدون أسعار أحدث الإصدارات من شركات مايكروسوفت microsoft وهواوي وديل وايسر وايوس وام اس اي، أما ما يخص المواصفات والخصومات فنقدمها لكم في التالي بمل التفاصيل.

تخفيضات مكتبات جرير تابلت

داخل فروع متاجر شركة جرير للتسويق يوجد كل أنواع أجهزة الكمبيوتر اللوحي، وهي بعرض مغري على إصدارات لينوفو lenovo وتي سي ال والكاتيل وهواوي ونوكيا، حيث تحتوي الأجهزة على أفضل المواصفات التي اشتهرت بها أجهزة التابلت من الشاشة ذات المقاس الكبير، والسعر المناسب، ومعظم خواص الكمبيوتر المكتبي الاي جمعها اكم في جهاز صغير سهل الحمل والتنقل.

قدمنا اليوم لكم أفضل ما تم طرحه من الخصومات الجديدة في مكتبات جرير على أجهزة الجوال والكمبيوتر بكل أنواعه، وهذا مما طرحه الموقع الرسمي بأسعار خاصة بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، وللمزيد من التخفيضات في السعودية يمكنكم متابعتنا ليصلكم كل جديد منا يوميًا.