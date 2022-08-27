شوف عروض المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات اكسترا الكبرى وأقوى تخفيضات الصيف

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عروض المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات اكسترا الكبرى تخفيضات الصيف، تضمنت عروض اكسترا الكبرى المستمرة خلال فصل الصيف خصومات على المكيفات حيث يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج مكيف جداري 17500 وحدة بتقنية الهواء الثابت حار بارد بسعر 5219 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 250 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض المكيفات وشاشات التلفزيون اكسترا الكبرى تتضمن عروض الصيف خصومات على المكيفات : يتوفر كلاس برو مكيف جداري بارد وحار 27 ألف و 200 وحدة بسعر 3199 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 27%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال.

يتوفر ضمن عروض المكيفات جنرال مكيف جداري 24000 وحدة بارد بسعر 4929 ريال بدلاً من 6159 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 236 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على مكواة البخار : يتوفر راسل هوبس كاوية بخار بقوة 2400 وات باللون الأخضر بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%، ضمن خصومات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية فيليبس مكواة بخار بقوة 2000 وات باللون الأزرق بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 8 ريال لمدة 36 شهراً. خصومات الصيف اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى على الأفران الكهربائية : يتوفر كلاس برو فرن كهربائي سعة 45 لتر بقوة 2000 وات باللون الأسود بسعر 359 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 20%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 18 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ويرلبول فرن كهربائي بلت إن بحجم 59.5 سم سعة 71 لتر إنوكس بسعر 2169 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 6%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 104 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة العناية بالشعر اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على مكواة الشعر : يتوفر بيبي ليس مكواة الشعر بسعر 199 ريال بدلاً من 275 ريال خصم 28%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر فاليرا مكواة تمليس الشعر ديجيتال بسعر 179 ريال بدلاً من 379 ريال خصم 53%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات : يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 5199 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 13%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر توشيبا تلفزيون سمارت 43 بوصة عالي الوضوح بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات اكسترا الكبرى وأقوى تخفيضات الصيف - ثقفني

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