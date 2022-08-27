شوف عروض اليوم الوطني السعودي 92 وأقوى تخفيضات متاجر السعودية

تحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي في كل عام وأيضًا المتاجر، لتوفر لكم عروض اليوم الوطني السعودي 92 على كافة المنتجات، بحيث نجد تخفيضات رائعة في اليوم الوطني على مختلف المنتجات، كما أنها هناك متاجر تقدم تخفيضات اليوم الوطني لشهر كامل، بحيث يمكن لأكبر عدد ممكن من المستخدمين الاستفادة من العروض وشراء كافة اللوازم مع أكبر توفير.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

نأتي لكم اليوم مع أوفر عروض اليوم الوطني السعودي 92 من عطور العربية للعود، بحيث توفر لكم أسعار رائعة للمنتجات خلال الفترة الحالية حتى نفاذ الكمية، ومنها عطور بأسعار تبدأ من 92 ريال، وأيضًا منتجات بخصومات تصل إلى 72% من إجمالي ثمن العطر، لتحصل عليه بأفضل سعر على الإطلاق، وإليكم تفاصيل عطور العربية للعود:

عطر روز وود إصدار خاص، حجم العبوة 100 مل، بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 437 ريال سعودي.

إصدار خاص من عطر الربان، عبوة 125 مل، عبارة عن مزيج من الهيل والفانيلا وبعض الأخشاب، بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 437 ريال سعودي.

عطر شالكي الوردي، مزيج من الفواكه لرائحة زكية، بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 250 ريال سعودي.

عروض مفارش العييري

تمتع بشراء مفروشات المنزل بخصومات حتى 30% عند تسوق مفارش العييري طوال الفترة الحالية ولمدة شهر حتى اليوم الوطني السعودي 92، وذلك من خلال استخدام الكود “سعودي” عند الشراء، كما أنه يمكنكم التمتع بخدمة شحن مجانية عند شراء منتجات بأكثر من 299 ريال، وتتوافر في العروض مفروشات للسرير، وأيضًا مراتب ووسائد، كما تتوافر سجاد لكافة الغرف وبأشكال رائعة، كما توجد مجموعات من المنتجات بخصومات إضافية مثل مجموعات العروس والتي تتنوع بين المراتب والمفروشات والعطور، وأيضًا مجموعات الصيف والتي تتكون من مفروشات بخامة قطن ناعمة.

بكج العروس مكون من 10 قطع متنوعة، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 6102 ريال سعودي.

مجموعة الصيف بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 1004 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 92

تستمر تخفيضات اليوم الوطني السعودي 92 في المتاجر، لتشمل الاكسسوارات من ساعات فخمة متاحة في متجر لادون، بحيث تكون بمثابة إضافة مذهلة لإطلالة أكثر جمالًا، كما أن عند الشراء تحصل على تغليف فاخر للهدايا مجانًا، والأسعار تتنوع بين 99، 149، 199 ريال، كما أن الساعات الرجالي متاحة بسعر 199 ريال سعودي.