نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده خصومات على التابلت والأجهزة الكهربائية وأدوات المدرسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده خصومات على التابلت والأجهزة الكهربائية وأدوات المدرسة، تتضمن عروض الإسبوع الأخير من شهر أغسطس خصومات مذهلة على الأدوات المدرسية ومنها : طقم أدوات مدرسية 13 قطعة فوكاس بسعر 5.5 ريال بدلا من 9.75 ريال خصم 44%، تتوفر أقلام رصاص كلاس 36 قطعة بسعر 12 ريال بدلا من 19 ريال خصم 37% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
عروض العودة للمدارس هايبر بنده
يقدم هايبر بنده عروض خاصة بالعودة للمدارس تخفيضات نهاية شهر أغسطس حيث تقدم : حقيبة بعجلات هيلو كيتي مقاس 15 مع حقيبة أقلام بسعر 129 ريال بدلا من 175 ريال خصم 26%، حقيبة ظهر هيلو كيتي مقاس 17 مع حقيبة أقلام بسعر 129 ريال بدلا من 175 ريال خصم 26%بالإضافة إلى طقم حقيبة ظهر هيلو كيتي 6 في 1 مقاس 16 بسعر 120 ريال بدلا من 189 ريال خصم 37%.
عروض أجهزة التابلت هايبر بنده
يقدم هايبر بنده خصومات خصومات الإسبوع الأخير من شهر أغسطس على أجهزة التابل: تابلت الكاتيل واي فاي مع غطاء بسعر 489 ريال بدلا من 549 ريال خصم 11%، تابلت نوكيا تي 20 سعة 32 جيجابايت شاشة 10.4 بوصة بسعر 699 ريال بدلا من 749 ريال خصم 7% بالإضافة إلى عروض العودة للمدارس ومنها سامسونج جالكسي تاب إي 8 سعة 32 جيجابايت شاشة 10.5 بوصة بسعر 949 ريال بدلا من 1049 ريال خصم 10%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده
تضمنت عروض الإسبوع الأخير من شهر أغسطس خصومات هايبر بنده ومنها عروض على الأجهزة الكهربائية : خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 159 ريال بدلا من 189 ريال خصم 16%، خلاط يدوي مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال خصم 30%، خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 189 ريال بدلا من 269 ريال خصم 30% بالإضافة إلى خلاط يدوي كليك أون بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال خصم 32%.
إستكمالاً لسلسلة عروض الأجهزة الكهربائية تضمنت خصومات خاصة بالإسبوع الأخير من شهر أغسطس ومنها : عجانة مع وعاء سنكور بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%، طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر 1000 وات بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، محضرة طعام مولنيكس بسعر 199 ريال بدلا من 449 ريال خصم 56% بالإضافة إلى خلاط يدوي سنكور باللون الاسود بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال خصم 40% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
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