شوف عروض السيف غاليري تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل

عروض السيف غاليري من أهم التخفيضات التي يبحث عنها سكان المملكة العربية السعودية، ولم لا وهو أحد الصروح التجارية الكبرى في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية. يمنحك السيف غاليري فرصة التسوق عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الفروع وشراء كافة احتياجاتك من الأجهزة الكهربية مثل القلايات، الافران الكهربية، العجانات، الخلاطات، آلات القهوة والمكانية الكهربية. فضلا عن الدفاعات ومحاضرات الطعام والعديد من الأجهزة الأخرى. تجد أيضا أجهزة العناية الشخصية، الإضاءة المنزلية والمفترض والتحف وغيرها. قد تصل نسبة الخصم على بعض الأصناف المعروضة إلى 50% وأكثر. الأمر الذي يجعلها فرصة رائعة للتسوق.

عروض السيف غاليري

خصم ثابت على ثلاثة آلاف منتج 50% يقدمه السيف غاليري لعملائه، على سلع مختارة من منتجات شركة إديسون.

بنصف السعر احصل على قدر ضغط كهربائي سعة 8 لتر جرانيت أسود 1200 واط، حيث يعرض مقابل 269 ريال سعودي فقط بدلاً من 539 ريال، يتميز هذا الجهاز بكونه متعدد الاستخدامات 10 في 1، يساعدك على الاحتفاظ بكافة الفوائد للطعام وحبس الرطوبة بشكل كامل، نظرا لوجود تقنية الضغط. كما أنه يحتوي على قدر طهي جرانيت يتسع لأكثر من وجبة.

صانعة اللقيمات لاسلكي بيج 800 مل بسعر 179 ريال فقط بدلاً من 359 ريال.

عجانة إديسون 4 وظائف مختلفة 6.5 لتر استيل خشبي غامق تعمل بقوة 1000 واط، تحتوي على 6 سرعات وتأتي بضمان ثلاث سنوات من المصنع.احصل عليها ضمن العروض الأسبوعية مقابل 419 ريال فقط بدلاً من 839 ريال أي بنسبة خصم 50%.

السيف غاليري الرياض

عصارة فواكه بطيئة من إديسون استيل سعة 800 مل لون أسود، قوة المحرك 250 واط يمكنك الحصول عليها مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 399 ريال.

محمصة قهوة هوائية كهربائية مكيال سعة 100 جرام من حبوب القهوة، تعمل بقوة محرك 2100 واط يمكنك شراؤها مقابل 224 ريال فقط بدلاً من 449 ريال.

ترامس السيف غاليري

يقدم السيف غاليري خصم بنسبة 50% على الترامس بأشكال مختلفة وألوان مميزة.