نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض بنده السعودية الأسبوعية.. تخفيضات بنده على جميع المنتجات الغذائية بنسبة تصل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية واليومية على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والبرجر والاستربس والمنتجات الطازجة من الدجاج واللحوم من الأمور التي تشغل بال الكثير من رواد هايبر بنده السعودية الذين يحرصون على شراء مستلزماتهم المنزلية بشكل دوري، بالتزامن مع قائمة عروض بنده الأسبوعية واليومية التي بدأ من يوم الأربعاء 26 محرم الموافق 24 أغسطس ويستمر حتى نفاذ الكمية أو حتى يوم الثلاثاء 3 صفر 1444، الموافق 30 أغسطس الجاري 2022، ما جعلنا ننشر أبرز العروض في مجلة بنده.

عروض بنده الأسبوعية

ونقدم لكم أبرز عروض بنده الأسبوعية المتنوعة المنشورة في مجلة عروض هايبر بندة في المملكة العربية السعودية في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في جميع المدن السعودية، عبر السطور التالية:-

تحتوي عروض بنده الأسبوعية على عرض صدور دجاج طرية دو 2 كيلو بسعر 45.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال بتخفيض 18 ريال.

دجاج دو مجمد 10×1.1 كيلو بتخفيض من 209.95 ريال سعودي إلى 174.95 ريال سعودي.

وتحتوي مجلة عروض بندة الأسبوعية أرز بسمتي ابو كاس وزن 5 كيلو بتخفيض من سعر 127.50 ريال سعودي إلى سعر 84.95 ريال سعودي.

تخفيض دجاج طازج التنمية وزن كيلو جرام من سعر 20.50 إلى مبلغ 17.50 ريال سعودي.

كما شملت العروض تخفيض سعر حليب الصافي طويل الأجل (12×1 لتر) بقيمة 11 ريال بعد تنزيلها من 71.95 إلى 55.95 ريال سعودي.

أبرز التنزيلات في مجلة عروض بنده الأسبوعية الإصدار 34

كما نقدم لكم أبرز التنزيلات في مجلة عروض بنده الأسبوعية في النشرة الإلكترونية الإصدار 34 ما يلي:-

900 جرام من أفخاد دجاج ساديا رفيعة وغليظة من سعر 19 ريال إلى 14 ريال سعودي.

وتشمل عروض هايبر بندة الأسبوعية تخفيض سعر 1.5 كليو دجاج فيله. أو مكعبات صدور دجاج من ساديا من سعر 63 ريال إلى 40 ريال سعودي.

تخفيض سعر ناجتس ساديا برجر وزن 240 جرام، من 14.95 إلى 10.95 ريال سعودي.

تنزيل سعر كيلو الكفته البقري البرازيلي من 38.95 ريال إلى 23.95 ريال سعودي.

عرض بنده الأسبوعي على ستربس دجاج أمريكانا من 48.95 إلى 28.95 ريال سعودي. وذلك للعبوة وزن 750 جرام.

تنزيل سعر زبدة لورباك 400 جرام إلى 19.95 ريال سعودي. بعد أن كان يباع 24.95 ريال خارج العرض.

تخفيض سعر خبز برجر ابيض بسمسم بسعر 5.95 ريال بدلا من 7 ريالات للكيس المكون من 6 قطع.