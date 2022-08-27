نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بدون فوائد قسط ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون السعودية وخصم ٧% في المقال التالي

متجر أمازون السعودية من أكبر المتاجر التي تقسط ايفون ١٢ برو ماكس بدون فوائد لمدة عام مع خصم ٧%، كما يقدم المتجر العديد من ماركات الهواتف الذكية لأشهر شركات المحمول في العالم مثل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وشركة هواوي الصينية، وشركة آبل الأمريكية، ومن الجوالات الذكية التي تحظى بالشعبية الكبيرة في الوطن العربي وخاصة المملكة السعودية هاتف iPhone 12 Pro Max، والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة ومواصفات عظيمة تجعله من أحسن الجوالات الذكية الموجودة حاليًا بالأسواق العالمية والعربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالقسط من شركة أمازون السعودية. سعر ايفون ١٢ برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية سوف نقدم لكم متابعينا سعر iPhone 12 Pro Max بالتقسيط من أمازون السعودية وقيمة القسط الشهري ومدة تقسيط الهاتف بدون فوائد وهى كما يلي:- سعر الجوال قبل عملية الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم ٤٨٣١ ريال سعودي، كما يشمل سعر الجوال ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري على الموبايل ٤٠٢.٥٨ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف المحمول ١٢٨ جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٤ جيجا بايت.

يتضمن الجوال توصيل مجاني، كما يستطيع العميل إرجاع الهاتف بدون أي مصاريف إرجاع. مواصفات iPhone 12 Pro Max جوال ايفون ١٢ برو ماكس العملاق يحتوي كل مواصفات رهيبة لا توجد في أي هاتف أخر وهى كما يأتي:- الموبايل يدعم الاتصال قريب المدي عن طريق تقنية الـ NFC. يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال الشريحة الأولى للجوال نوعها نانو SIM، والشريحة الأخرى إلكترونية نوعها eSim. الجوال مصنوع من زجاج السيراميك وهو أقوى أربعة مرات عند السقوط، كما يحتوي على إطار جانبي من الاستانلس ستيل. يقاوم الموبايل الماء حتى ستة أمتار لمدة ٣٠ دقيقة، كما يقاوم الغبار. المعالج يأتي من نوع Apple A14 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا ٥ نانو. يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core graphics فهو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي. الهاتف يدعم مستشعرات عديدة مثل البوصلة والجيروسكوب والتسارع والقرب والضغط الجوي. مواصفات كاميرات ايفون ١٢ برو ماكس يأتي جوال iPhone 12 Pro Max بكاميرات سينمائية تعطينا فيديوهات وصور غاية في الوضوح والدقة مواصفاتها كما يلي:- الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل.

كاميرا الهاتف الثانية الأمامية من نوع SL 3D، وتستخدم في العزل، كما تستخدم في فتح الجوال عن طريق الوجه.

الكاميرا الخلفية الأولى للجوال دقتها ١٢ ميجا بكسل، وهى كاميرا الهاتف الأساسية، كما تدعم التثبيت البصري ISO.

كاميرا الهاتف الخلفية الثانية تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، كما تعمل على التقريب والزوم حتى 2.5X.

الكاميرا الثالثة الخلفية دقتها ١٢ ميجا بكسل، وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

الكاميرا الرابعة الخلفية هي عبارة عن كاميرا TOF 3D، وتستخدم في العزل والبورترية. عمر شويل - جدة بدون فوائد قسط ايفون ١٢ برو ماكس من أمازون السعودية وخصم ٧% - ثقفني

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