نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين في المقال التالي
الآن أصبح لا نستطيع الاستغناء عن ماكينة ال ATM في جميع الأماكن، فهي من الطرق السرعة التي من خلالها نستطيع القيام بعملية سحب الأموال بكل سهولة، فهي أصبحت توفر علينا الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى أنها تعتبر المنقذ الوحيد عند نفاذ المصاريف التي تمتلكها، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة عبقرية من خلالها سوف تستطيع سحب الأموال من هذه المكينة بكل سهولة دون الحاجة إلى استخدام بطاقة السحب.
طريقة سحب الأموال من دون بطاقة السحب
من خلال هذه الطريقة التي سوف نوضحها لكم سوف تستطيع بكل سهولة سحب الأموال دون الحاجة إلى استخدام البطاقة الخاصة بك :
- عند استخدام ماكينة ال ATM يجب عليك أن تقوم بتحديد خدمات السحب وذلك سوف تجده في الصفحة الرئيسية للماكينة.
- قم بتحديد اللغة التي ترغب في ظهورها على الشاشة أثناء إتمام عملية السحب.
- بعد ذلك قم بتحديد خدمة المحفظة الإلكترونية.
- يجب عليك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف الخاص بالمحفظة الإلكترونية التي تريد سحب الأموال من خلاله.
- سوف تقوم الماكينة بطلب الرقم السري الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الخاصة بك.
- بعد ذلك سوف تحتاج إلى تحديد المبلغ التي ترغب في سحبة.
- بعد ذلك قم بالضغط على خيار السحب الموجود على الشاشة.
- انتظر أقل من دقيقة واحدة وسوف تحصل على الأموال.
مميزات سحب الأموال من ماكينة ال ATM
يوجد الكثير من المميزات المختلفة التي تتميز بها مكينة الصرافة الموجودة في جميع الأماكن :
- من خلالها سوف تستطيع الحصول على الأموال بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.
- أيضًا توفر لك الكثير من طرق الدفع المختلفة حتى تجد ما يناسبك.
- أيضًا تعتبر من أكثر الطرق أمان في سحب الأموال الخاصة بك.
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