الاشتراك في سحب مسابقة الحلم الجديد بقيمة 200 ألف دولار على جائزتين

هل ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2022؟، حيث أن مسابقة الحلم من أشهر مسابقات قنوات ام بي سي والذي يقدمها الإعلامي “مصطفي الأغا” فهي بمثابة حلم لكثير من الأشخاص في جميع الوطن العربي، فعند اشترك الشخص في المسابقة يمكن أن يكون هو الفائز بآلاف الدولارات، ولذلك سنوضح لكم رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول وطرق المشاركة، مع العلم أن السحب الجديد المقبل سيكون على جائزتين، قيمة كل جائزة 100 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد فوز العسيري بجائزة الـ 150 ألف دولار لأخيرة.

مسابقة الحلم 2022

قبل أن نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، عليك أولاً أن نتعرف على أهم المعلومات عن مسابقة الحلم فأنها أشهر المسابقات في جميع البلاد العربية وقالت نالت على أعجاب الملايين من الأشخاص، ويتساءل الكثير عبر مواقع الانترنت عن ما هو رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول وطرق المشاركة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يستطيع الآن أي شخص المشاركة في مسابقة الحلم 2022 والحصول على العديد من الجوائز التي يتم السحب عليها من خلال المسابقة، لذلك يمكنك إتباع الخطوات التالية للاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تعد قنوات MBC هي القنوات المتخصصة لبث مسابقة الحلم لجميع المشاهدين في الوطن العربي، ولذلك يتم السحب مباشر دون أي حيادية لنزاهة المسابقة أمام الجميع.

على المشترك في المسابقة إرسال كلمة “الحلم” أو “Dream” إلى الرقم المرادف للبلد الذي يعيش به.

ثم الإجابة على الأسئلة المرسلة إليك والتأكد من الإجابة الصحيحة.

بعد ذلك عليك متابعة نتيجة المسابقة عبر قناة ام بي سي والذي يتم الأعلان عنها مباشرة لضمان نزاهة المسابقة لجميع المشركين في جميع الوطن العربي.

رقم مسابقة الحلم 2022