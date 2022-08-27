نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في سحب مسابقة الحلم الجديد بقيمة 200 ألف دولار على جائزتين في المقال التالي
هل ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2022؟، حيث أن مسابقة الحلم من أشهر مسابقات قنوات ام بي سي والذي يقدمها الإعلامي “مصطفي الأغا” فهي بمثابة حلم لكثير من الأشخاص في جميع الوطن العربي، فعند اشترك الشخص في المسابقة يمكن أن يكون هو الفائز بآلاف الدولارات، ولذلك سنوضح لكم رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول وطرق المشاركة، مع العلم أن السحب الجديد المقبل سيكون على جائزتين، قيمة كل جائزة 100 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد فوز العسيري بجائزة الـ 150 ألف دولار لأخيرة.
مسابقة الحلم 2022
قبل أن نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، عليك أولاً أن نتعرف على أهم المعلومات عن مسابقة الحلم فأنها أشهر المسابقات في جميع البلاد العربية وقالت نالت على أعجاب الملايين من الأشخاص، ويتساءل الكثير عبر مواقع الانترنت عن ما هو رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول وطرق المشاركة.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يستطيع الآن أي شخص المشاركة في مسابقة الحلم 2022 والحصول على العديد من الجوائز التي يتم السحب عليها من خلال المسابقة، لذلك يمكنك إتباع الخطوات التالية للاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تعد قنوات MBC هي القنوات المتخصصة لبث مسابقة الحلم لجميع المشاهدين في الوطن العربي، ولذلك يتم السحب مباشر دون أي حيادية لنزاهة المسابقة أمام الجميع.
- على المشترك في المسابقة إرسال كلمة “الحلم” أو “Dream” إلى الرقم المرادف للبلد الذي يعيش به.
- ثم الإجابة على الأسئلة المرسلة إليك والتأكد من الإجابة الصحيحة.
- بعد ذلك عليك متابعة نتيجة المسابقة عبر قناة ام بي سي والذي يتم الأعلان عنها مباشرة لضمان نزاهة المسابقة لجميع المشركين في جميع الوطن العربي.
رقم مسابقة الحلم 2022
- يمكنك الاشتراك من مصر على رقم مسابقة الحلم (95458 أو 95450).
- الاشتراك من الإمارات العربية المتحدة في مسابقة الحلم (6070).
- الاشتراك من المملكة العربية السعودية في مسابقة الحلم (650444).
- كما يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت (4141).
- الاشتراك من سوريا في مسابقة الحلم (1555).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في سحب مسابقة الحلم الجديد بقيمة 200 ألف دولار على جائزتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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