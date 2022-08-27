شوف بخصم يفوق ال40٪ أقوى عروض العودة للدراسة من مكتبات جرير على الجوالات واللابتوبات والأجهزة اللوحية والساعات الذكية

بخصم يفوق ال40٪ أقوى عروض العودة للدراسة من مكتبات جرير على الجوالات واللابتوبات والأجهزة اللوحية والساعات الذكية نقدم لحضراتكم بداية من اليوم 27 أغسطس وحتى الثاني من شهر سبتمبر، كما يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من أجهزة إلكترونية عالمية بأقل الأسعار وتحتوي أقوى وأحدث الإمكانيات في الأسواق، والتي تجدونها فقط عبر موقع ثقفني لحصري العروض أول بأول، وإليكم التفاصيل….

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

توجد عدة تنزيلات لفترة محدودة بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر الساعات الذكية من هواوي Huawei bad 6 fitness band بخصم 21٪، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار ساعات Huawei watch GT pro بخصم 28٪، وتنزيل آخر منهم على سعر ساعة هواوي واتش آبل المميزة، وتخفيض مميز آخر على سعر ساعات آبل واتش، وآبل واتش سيريس apple watch series 7، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار هواتف لينوفو كي 15 plus، وتخفيض آخر على سعر هاتف Lenovo K14 plus، كما لديهم خصم آخر على سعر هاتف Oppo A55 المميز بسعة تخزين مميزة، وسرعة رامات عالية.

عروض مكتبة جرير على الإلكترونيات والأجهزة اللوحية

تتوفر عدة عروض مميزة أخرى داخل فروع مكتبات جرير وعبر Jarir online، وتشمل: خصم خاص على سعر هاتف Honor X8 بكاميرا مميزة جداً، وتنزيل حصري منهم على سعر هاتف أيفون 13 برو iPhone 13 Pro المميز، وهاتف أيفون 13 برو ماكس، وغيرهم من أقوى الهواتف الذكية بالإضافة إلى عروضهم على الأجهزة اللوحية، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار حافظة التابلت مع حامل متحرك وقفل مغناطيسي، بالإضافة إلى عروضهم على سعر حافظة الكمبيوتر مع واقي الشاشة، وتنزيل آخر منهم على سعر قلم آبل من الجيل الثاني بخصم 14٪.

عروض جرير أونلاين من مجلة جرير الأسبوعية

تتوفر أيضاً عدة خصومات حصرية من مكتبات جرير اليوم على أسعار: حافظة الأيباد المنيزة متعددة الألوان، بالإضافة إلى عروض مكتبات جرير على أسعار mate pad wifi tablet المميز الجديد بإمكانياته المتعددة لفترة محدودة.