شوف بخصم 30٪ عروض العثيم على الجوالات ضمن عروض العودة للمدارس

تخفيضات خاصة وعروض متنوعة اليوم ولفترة محدودة نقدمنا لكم ضمن تنزيلات العثيم الضخمة خلال آخر أيام صيف 2022، وذلك بداية من يوم 27 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر القادم بجميع الفروع، وخصم يبدأ من 20 إلى 50٪ على الجوالات وغيرها، وإليكم كتالوج عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع….

عروض العثيم السعودية يوم 27 أغسطس 2022

نقدم لكم عروض خاصة وتخفيضات متنوعة اليوم بكل فروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر حليب ابمراعي نجوم شوكو بالفراولة، وخصم آخر على سعر زبدة الفول السوداني الناعمة من قودي، بالإضافة إلى عروض العثيم على أسعار شرائح خبز التوست الأبيض من زود، وعروض أخرى بالفروع على أسعار نكتار الربيع بالبرتقال، وخبز الصامولي من زود، ومياه بيرين.

عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية اليوم

تتوفر أيضاً عدة تنزيلات متميزة من العثيم هايبر ماركت على أسعار: زمزمية الماء من هوم واي المنوعة، وتخفيض آخر على سعر طقم الأدوات المدرسية من كاملن، وتخفيض آخر منهم على سعر أقلام ستابيلو، وأقلام كلاس الكبيرة، بالإضافة إلى عبوة أقلام كلاس الصغيرة، وعرض آخر منهم على سعر القلم الرصاص المثلث، وورق التجليد من كلاس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار دفتر كلاس، والأقلام الرصاص من كلاس، وعلى سعر طقم الأدوات الهندسية، بالإضافة إلى عروضهم على أسعار طقم الأدوات المدرسية من ديلي، وخصم على عبوة أقلام زيبرا جل وسياسرا الصغير والكبير، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار طاولة اللاب توب، وغيرهم.

عروض العثيم على الجوالات الحصرية بالفروع Al othaim

تتوفر بداخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: تابلت سامسونج أي 7 تي 505، وتخفيض آخر منهم على سعر جوال سامسونج أي 52، كما لديهم تخفيض آخر على سعر جوال سامسونج أي 13، وخصم مميز آخر على سعر جوال سامسونج اي 3 اس، وتنزيل آخر منهم على سعر لاب توب اتش بي أي 3، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار طابعات اتش بي 2320.