نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يصل إلى 40٪ عروض جرير على اللابتوبات والإلكترونيات الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقي أيام على انتهاء أقوى عروض الصيف عروض أغسطس وسبتمبر على جميع أنواع الإلكترونيات وخاصة اللابتوبات، والأجهزة اللوحية، والجوالات الحديثة بأنواعها، كل هذا وأكثر من خلال عروض جرير لهذا الأسبوع وحتى الثاني شهر سبتمبر بجميع الفروع، حيث تعد مكتبات جرير من أهم مصادر الحصول على الإلكترونيات الحديثة بأعلى جودة وأقل سعر، وسوف نوضح لحضراتكم تفاصيل كل هذه الخصومات، فتابعونا….

عروض جرير في فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر بداخل مكتبات جرير في المملكة العربية عدة خصومات حصرية على أسعار: حقيبة برنامج أمان المستخدمين، بالإضافة إلى عروض جرير على أسعار قاعدة الشحن متعددة الإستخدامات من بليكن، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار حزمة ملحقات لوجيتيك، وعروض أخرى منهم على سعر القرص الصلب المتنقل، وتخفيض مميز آخر على أسعار Pavillion X360 الجهاز اللوحي المتنقل بخصم 11٪، وعرض آخر على سعر اللابتوب المتنقل من Acer spire 1 بخصم 28٪ مع إمكانيات عالية جداً مواكبة للعصر، وغيرهم.

خصومات خاصة من مكتبات جرير لفترة محدودة

تقسيط بدون فوائد لفترة محدودة جداً تقدمه لحضراتكم مجموعة مكتبات جرير بداية من اليوم 27 أغسطس وحتى نفاذ الكميات، وتشمل: خصم خاص على سعر الجهاز اللوحي المحمول من Vivobook Flip 14 مع قرص صلب وسعة تخزين 512 جيجابايت، وغيرهم من خصومات على أسعار لابتوب Asus X543MA بخصم 30٪ على السعر الأصلي، وتنزيل آخر منهم على سعر اللابتوب القابل للطي الحديث من Microsoft Surface pro8 2*1 مع قرص صلب، وخصم آخر بالفروع على سعر اللابتوب الحديث القابل للطي من Micrisoft Surface prox 2*1 تابلت ولابتوب، وتنزيل آخر منهم على سعر Ideapad flex 3 الجهاز اللوحي الحديث 2*1، وتنزيل آخر على سعر لابتوب Aspire 3.

عروض مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات Jarir

توفر مكتبات جرير عروض مميزة على أسعار: طابعة الأوراق HP ink tank 515 wireless الآلة متعددة الإستخدامات بخصم 29٪ وخصائص متعددة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الطابعة الذكية Espon ecoTank L4160 بخصم 450 ريال سعودي، وغيرهم.

وبهذا قد نكون نقلنا لحضراتكم بعض من عروض جرير لهذا الأسبوع.