انت الان تتابع خبر طريقة تحضير العيش الشامي في البيت والفلافل المصرية الساخنة على الفطار بأسهل طريقة .. مضمون وأحلى من المحلات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - العيش الشامي من أشهر انواع العيش والذي يتم استخدامه لعمل سندويتشات الفلافل اللذيذة كما يتم استخدامة لمختلف السندويشات او لاكله مع الفول والاصباغ الأخرى واليوم سنقدم لكم طريقة تحضيره حسب ماذكرته الشيف نورهان ميشيل في برنامج سفرة دايمة .

والان تابعوا معنا طريقة تحضير العيش الشامي بالتفصيل بالاضافة لطريقة صنع الفلالفل المصرية لفطور شهي ومتكامل .

مقادير العيش الشامي :-

نصف كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 أكواب من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير :-

يتم العجن بالطريقة المعتادة بالمقادير السابق تحضيره.

يترك العجين لمدة ساعة على الأقل للتخمير.

ثم يتم تكويرها إلى كرات متوسطة الحجم، وتترك مغطاه لترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم يتم فرد كرات العجينة باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يوضع في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية.

يتم متابعة العيش حتى التسوية، ثم يخرج من الفرن، ويقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الفلافل المصرية

كوبين من الفول المدشوش المقشر.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من الجزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الشبت.

حبة بصل مفرومة فرمًا ناعمًا.

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة من البهارات.

نصف كوب من الكراث.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم غسل الفول جيدًا، ثم يتم نقعه في الماء الدافئ طوال اللي او لمدة 8 ساعات.

ثم يتم إضافة جميع مكونات الخضار مع الفور، ويتم الخلط باستخدام الكبة أو الكيتشن ماشين جيدًا.

يتم إذابة بيكربونات الصوديوم في الماء، ويتم إضافة الخليط مع التوابل إلى مزيج الفور.

يتم العجن معًا جيدًا، ثم يتم التشكيل إلى أقراص الفلفل، وتزيينها بالسمسم.

توضع في زيت ساخن ويتم تقليبها على الجهات في مقلاة على النار حتى تمام النضج.

تقدم وبالهناء والشفاء.