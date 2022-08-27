شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 65% ولفترة محدودة جدا تسوق قبل نهاية العرض

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عروض العثيم الأسبوعية تستمر في تقديم عروضها المميزة بشكل كبير؛ حيث تحرص شركة العثيم في تلك الآونة على تقديم خصومات مميزة لعملائها، وذلك دعمًا منها في ظل الغلاء الذي يعاني منه عدد كبير من المواطنين، وتشمل عروض العثيم كافة المنتجات المطروحة داخل أسواق العثيم التي تتوزع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، علاوة على الجودة التي تتمتع بها هذه المنتجات مما جعل الإقبال عليها في تزايد مستمر.
عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% خلال فصل الصيف أقوى العروض والخصومات
عروض العثيم الأسبوعية
تعد أسواق عبدالله العثيم من الأسواق التجارية المميزة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، والتي نالت استحسان عدد كبير من العملاء يترددون عبر فروعها، الأمر الذي جعل أسواق العثيم من أكثر الأسواق التي حصلت على شهرة واسعة حول السعودية.
- بالإضافة إلى ذلك تحرص شركة العثيم على توفير كميات كبيرة من المنتجات بمختلف أصنافها، وهذا حتى يتمكن العميل الذي يتسوق عبر مختلف الفروع من إيجاد كل ما يحتاجه من المنتجات، علاوة على التنظيم الكبير داخل هذه الأسواق مما جعل العميل يشعر بالأريحية عند الشراء منها في أي وقت.
تخفيضات مجلة العثيم السعودية
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على صابون برسيل أزرق ضد البكتيريا وزن العبوة الواحدة يصل إلى 8.6 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على شامبو عباية برسيل منعش مقدار العبوة 1 لتر مع هدية 3 لتر سعر الحبة الواحدة يصل إلى 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم السعودية على ورق مطبخ فاين رول جامبو مقدار العبوة 350 متر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.25 ريال سعودي.
- أقوى خصومات العثيم بالمملكة على مطهر داك لافندر عبوة توفير مقدار العبوة 4.5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.
- لا تفوت تنزيلات أسواق العثيم السعودية المميزة على جل برسيل للغسالات لافندر مقدار العبوة يصل إلى 2.9 لتر بسعر لا يقاوم 32.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.
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