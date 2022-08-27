نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات جديدة من أسواق العثيم مول في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم مول تشكيلة من العروض ،والخصومات الجديدة بأسعار جيدة جدا كما يمكنك شراء جميع مقاضيك الشهرية، ومنها الأرز واللحوم الحمراء الطازجة والأسماك الطازجة بأنواعها المتنوعة ،وكل ما يحتاجه المنزل من أساس ،وأجهزة كهربائية ،وأدوات إلكترونية، ومستحضرات التجميل بجميع اشكالها ،وأنواعها المختلفة، ومنتجات العناية بالبشرة ،والجسم ،ومساحيق الغسيل ،والمعلبات الطازجة أيضا ،ويوجد أيضا الكثير من العروض يمكنك رؤيتها عند زيارتك لأسواق العثيم مول في ٢٤ اغسطس وحتي ٣٠ اغسطس او حتي نفاذ الكمية. تخفيضات العثيم مول احصل على لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء لحم حاشي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا لحم حاشي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو. بإمكانك تسوق لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي.

تبضع دجاج التنمية طازج بسعر 14.95 ريال سعودي وزن 800 جرام.

إشتري دجاج التنمية طازج بسعر 15.95 ريال سعودي وزن 900 جرام. عروض أسواق العثيم إشتري حلاوة الجميل سادة وزن 1 كجم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ورق عنب حدائق شتورة وزن 1000 جم بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

إقتني أيضا لانشون يونيوم بقر وزن 240 جم بسعر 7.95 ريال سعودي للحبة. تسوق قهوة دافيدوف نكهة غنية / ناعمة / اسبريسولايت وزن 100 جم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 33.95 ريال سعودي.

بإستطاعتك أيضا تبضع كاكاو غذائي بودرة وزن 320 جم بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 13.75 ريال سعودي.

احصل على بطاطس مكين قطع مستقيمة وزن 2.5 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي. خصومات العثيم إقتني زيتون ايديال أسود بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 12.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أرز مصري جرين فارمز وزن 5 كجم بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

احصل أيضا على أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن 5 كجم بسعر 32.95 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي. بإستطاعتك تسوق مايونيز قودي سعة 946 مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

تبضع إسباكتي قودي 450 جم مكرونة قودي 500 جم بسعر 4.25 ريال سعودي بدلا من 5.50 ريال سعودي.

إشتري قراميش ذرة بيوقلز أصلي 125 جم بسعر 5.25 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات جديدة من أسواق العثيم مول - ثقفني

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