التضامن تعلن وظائف خالية في للإناث بمرتب 3500 جينه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
حسابات (اناث)
اسم الشركة الاهرام هربس
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 24 – 30 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 3000 – 3500 جنيه مصري
من الاحد الي الخميس
من ٩ صباحا الي ٥ مساءا
المرتب : ٣٥٠٠
الاعمال المطلوبه :
محاسبه
العنوان : السادس من اكتوبر بالحي المتميز
مدير فرع التجمع (حلواني)
اسم الشركة شركة الخباز
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة سنتان-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 26 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
بعض المهام الرئيسية:
مسئول عن متابعة الفروع.
الإلمام التام بجميع الدورات المستندية الداخلية والخارجية بالفرع.
القدرة علي ادارة الافراد داخل كل فروع.
العمل من اجل تحقيق اهداف الإدارة العليا في العمل.
متابعة ومراقبة سلوك الإصطاف بالتعامل مع العميل والتعامل فيما بينهم.
تطبيق واحترام النظم واللوائح الخاصة بالشركة وعدم الاخلاء بالاداء.