انت الان تتابع خبر الحل لو بتتعصب من الصوت العالي.. اعرف التفسير النفسي وكل حاجة عنه والان مع التفاصيل

سبب العصبية من الصوت المرتفع

رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الأشخاص يعانون من الأصوات المرتفعة، وهو الذي ينتج الإحساس بالانزعاج وعدم الراحة، وتسأل الكثيرين عن التفسير النفسي، وذلك لأنها من الأمور التي لابد من حلها بشكل سريع.

والميسوفونيا هو يتأثر الأشخاص المصابون به بالأصوات العالية التي يصدرها الأخرون ومثال على هذا التنفس أو التثاؤب أو المضغ بصوت مرتفع، ويؤثر على الكثرين بشكل سيء وينتج عنها العزلة، ويحاول الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة وتجنب هذه الأصوات المحفزة، وفي الغالب يشعرون بالحرج، وهو اضطراب حقيقي ويؤثر بخطورة على الأداء والتواصل الاجتماعي والصحة العقلية ويظهر عند سن الـ 12 عام.

الحل لو بتتعصب من الصوت العالي والتفسير النفسي

علاج إعادة تدريب الطنين وهو ما ينتج عنه سماع أصوات لا يستطيع أحد سماعها مثل رنين في أذنيك، وتم تصميم علاج يعمل عل مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عند الاستماع لصوت مرتفع.

ويقرر العديد من الأطباء العلاج بصوت ضعيف مع شيء يثير مشاهر إيجابي أو سعيدة مثل أغنية مميزة أو صورة أحد أفراد الاسرة.